Мнение: О снятии санкций с России… Нежданчик от США

Кто бы мог подумать! Но… Соединённые Штаты «сломались» первыми.

Вводили-вводили свои «санкции из ада», грозили-грозили всё новыми и новыми. А теперь…

Заговорили про их… отмену. Безо всяких намёков с российской стороны и вопреки настойчивым требованиям украинской добавить ещё.

Заместитель госсекретаря #США по политическим делам Виктория Нуланд, известная в России по «печенькам» на украинском Майдане 2014 года, заявила, что санкции Запада в отношении Москвы будут отменены, если…

…#Россия закончит эту войну с Украиной. И выполнит ещё пару-тройку незначительных условий.

Какой поворот, однако! Ведь ещё буквально пару дней назад пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки уверяла мировую общественность, что в Вашингтоне «очень открыты» для введения санкций против российской нефтегазовой отрасли. А также говорила, что у нынешней администрации «есть ещё много вариантов [санкций], и мы очень открыты для них».

Эти слова, кстати, вызвали скачок мировых нефтяных цен к отметке 120 долл за баррель, казалось бы, благополучно забытой ещё восемь лет назад. И породили прогнозы, что в сравнительно скором времени «чёрное золото» сможет установить новый ценовой рекорд — 180-185 долл. за баррель. Впрочем, не все предсказания нефтяных экспертов сбываются.

Однако же вернёмся к заявлению Виктории Нуланд. «Санкции закончатся, если Россия закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны, а также её право на существование», — заявила замгоссекретаря США. По её мнению, сейчас власти России фактически «отрицают само право Украины на существование».

Хм… Однако же, кажется, не всё так просто с «отменой санкций». По пунктам, что должна сделать Россия:

1. Закончить войну — то есть, вывести свои войска с территории Украины полностью и, вероятно, заключить какой-то мирный договор с Киевом;

2. Восстановить мир и отстроить Украину — иначе говоря, проинвестировать много миллиардов долларов на строительство новых гражданских и военных объектов взамен разрушенных, неважно чьими ракетами;

3. Признать суверенитет и территориальную целостность Украины — что в переводе на русский язык означает, во-первых, не просто отозвать все заявления типа «#Украина — это вовсе не государство» и иже с ними, но и смириться с правом Киева на членство в #НАТО, а во-вторых, «вернуть» Донбасс и #Крым.

Упс!

Для нынешнего Режима™ первое частично приемлемо с оговорками, второе унизительно ибо сильно смахивает на репарации, а третье неприемлемо вообще. Поскольку диаметрально противоположно всей его политике на протяжении последних лет 15-ти, начиная с памятной «Мюнхенской речи».

М-да. Похоже, к «майским» никакие #санкции сняты не будут, даже если к тому времени будет взят Киев Россия с Украиной как-то договорятся. И даже если в Украину польются российские репарации инвестиции на восстановление разрушенного. Третий пункт абсолютно невыполним не только для нынешней власти, нашедшей в #Крымнаш свою опору среди населения, но и для любых её сменщиков, хоть радикальных, хоть либеральных. Включая и Алексея «Крым-не-бутерброд» Навального, даже если его на руках вынесут из путинского узилища в результате какой-нибудь наждачной революции. Тут #консенсус будет разрушен не скоро.

Ну и вывод ясен. Медленное, но верное разрушение российской экономики продолжится. Шаг за шагом, в понятном направлении. Но платить Украине всё равно придётся рано или поздно.

Итак, приучаемся жить как в «процветающей» Ливии? Или как в «богатой» Нигерии, которой не помогает и её #нефть?

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