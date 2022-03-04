7 действительно полезных книг, которые помогут справиться с тревогой и стрессом

“Беспокойный человек. Как снизить тревожность и меньше волноваться”, Стюарт Геддес



Тревога — состояние весьма дискомфортное. Она парализует нашу привычную жизнедеятельность и отключает разум. А иногда и может проявляться в виде физических недомоганий — головокружения, учащённого сердцебиения или мышечного напряжения. Стюарт Геддес, автор книги и психотерапевт из Дублина, утверждает, что не нужно пытаться “отменить” это состояние. Оно заложено в нас природой, а потому стоит научиться с ним жить. Набор инструментов, предложенный Стюартом, поможет сохранить нервы и минимизировать влияние негативных установок.

“Внутреннее спокойствие. 101 способ справиться с тревогой, страхом и паническими атаками”, Таня Петерсон



В этой книге Таня Петерсон, магистр медицины и консультант в области психологии, постаралась собрать рекомендации, которые помогут эффективно справляться с приступами тревоги. Автор сама применяла их на практике, работая с пациентами. Каждый из описанных способов эффективен по-своему, важно только найти то, что будет работать именно для вас. Важная книга для всех, кто сейчас чувствует себя в растерянности и хочет вернуть душевное равновесие.

“Без стресса. Научный подход к борьбе с депрессией, тревожностью и выгоранием”, Митху Сторони



Учитывая нынешний темп жизни, стресс, как и тревога — неизбежен. Однако его постоянное присутствие в жизни может сильно навредить — привести к выгоранию, неврозам или, что еще хуже, к затяжной депрессии. В арсенале каждого из нас обязательно должны быть инструменты, которые помогут вовремя взять под контроль свое эмоциональное состояние. В этой книге описывается научный подход по борьбе со стрессовыми ситуациями, а также действенные советы, которые помогут наладить биоритмы, режим сна и питания.

“Терапия беспокойства. Как справляться со страхами, тревогами и паническими атаками без лекарств”, Бернс Д. Дэвид



Автор книги, Дэвид Бернс, является одним из основоположников теории когнитивной-поведенческой терапии, а потому точно знает, как правильно справляться с паническими атаками и страхами. Он уверен, что необязательно прибегать сразу к медикаментозному лечению, здесь стоит быть аккуратным, ведь иногда оно может навредить, а не помочь. Начните с терапии. В тексте автор рассказывает о различных инструментах борьбы с тревогой, которые может применять каждый. Среди них: журнал настроения, списки, чек-листы и много всего другого.

“Тирания тревоги. Как избавиться от тревожности и беспокойства”, Анна Погребняк



Откуда проистекает тревога и как с ней справиться? Как работает мозг в такие моменты? Анна Погребняк, практикующий психолог с многолетней практикой, рассказывает профессиональным, но в то же время доступным языком, как победить негативные паттерны мышления и снова вернуть радость жизни. Автор разбирает всевозможные состояния — от легкого беспокойства до панической атаки, поэтому вы точно сможете определить, как решать конкретную проблему именно вам. “Эта книга призвана превратить тревогу в то, чем она и должна быть, то есть в полезный и эффективный инструмент”, — делится Анна Погребняк.

“Я больше не могу! Как справиться с длительным стрессом и эмоциональным выгоранием”, Ранган Чаттерджи



В 2020 году ВОЗ назвала стресс “Эпидемией ХХI века”. Оно и не удивительно, ведь напряженные ситуации окружают нас повсеместно. Однако доктор Ранган Чаттерджи, британский врач, писатель и автор известного шоу “Доктор в доме” полон решимости все изменить. В своей книге он рассказывает, как перестать копить негатив, изнуряя свой организм, а также вернуть самообладание. Уверены, что о многих лайфхаках борьбы со стрессом вы даже не догадывались. Например, то, что яблоки снижают риск депрессии, а форель повышает настроение. Или то, что недостаток прикосновений от партнера провоцирует стресс. Даже такие бытовые моменты могут сильно повлиять на ваше состояние. Считаем книгу обязательной к прочтению!

“Освободи себя. Уверенность и спокойствие за десять минут в день”, Энди Баркер и Бет Вуд



В этой книге изложена 6-недельная программа и практические упражнения, которые помогут обрести спокойствие и неуязвимость перед обстоятельствами. Постепенно интегрируя этот комплекс в свою рутину, вы сможете прокачать себя во многих сферах. Авторы делятся советами, которые научат заменять негативные установки позитивными, сохранять сосредоточенность и двигаться вперед, несмотря на неудачи. Must read для всех, кому не хватает эмоциональной устойчивости в это непростое время.

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