“Семейные узы”, “Клон”, “Проспект Бразилии”: как изменились актеры любимых сериалов

Рейнальдо Джанеккини (“Семейные узы”, “Земля любви, Земля надежды”)

“Семейные узы” – первый сериал в карьере Рейнальдо. Он прославил молодого человека на весь мир. После успеха проекта он продолжил активно сниматься в бразильских сериалах и полнометражных фильмах. На заре своей карьеры он познакомился с журналисткой Маралией Габриэле, она была старше его на 24 года, но это не помешало им быть вместе до 2006 года. У Рейнальдо было множество романов с актрисами, в том числе с Каролиной Ферраз. В 2010 году бывший менеджер Джанеккини объявил о том, что они были партнерами и актер подарил ему квартиру. Рейнальдо все отрицал и покупку квартиры на имя своего менеджера объяснил тем, что не хотел афишировать свое имя в документах. Не так давно в одном из интервью актер признался, что у него была связь с мужчинами, но женщины его тоже привлекают.

В 2011 году Рейнальдо обратился с болью в горле в Сирийско-ливанский госпиталь в Сан-Паулу, у него была диагностирована ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома. После этого актеру сразу же была назначена химиотерапия, он прошел полный ее курс и ему была проведена пересадка костного мозга, благодаря чему он смог победить болезнь.

Кадр из сериала “Семейные узы” с Верой Фишер

Жозе Майер (“Истории любви”, “Семейные узы”, “Хозяйка судьбы”)

Жозе начал сниматься еще в конце 70-х, сейчас на его счету порядка 50 работ. Успех ему принесли сериалы, где он чаще всего воплощал образ героя-любовника. Однако в жизни Майер не такой: с 1975 года он счастлив в браке с бразильской актрисой Верой Фахардо и воспитывает дочь. В 2017 году костюмер сериала “Закон любви” объявила Жозе в сексуальных домогательствах. Многие коллеги поддержали Майера и дело тихо закрыли.

Жозе с женой Верой Жозе в сериале “Семейные узы”

Фабио Ассунсон (“Моя любовь, моя печаль”, “Во имя любви”, “Знаменитость”)

Фабио прославился, воплощая на экране образ злодея или героя-любовника. В жизни актер прекрасно справлялся только со вторым: ему причисляли отношения с каждой партнершей по проекту. Во время отношений с продюсером Присцилой Боргонови у него родился сын, Жоау, а в 2011 году его возлюбленная Карина Таварес родила ему дочь. В прошлом году 49-летний актер женился на 27-летней Анне Верене. Вскоре пара объявила о том, что они станут родителями.

В 2008 году во время съемок сериала “Бизнес по-китайски” у актера случился срыв, позже он признался в наркотической зависимости и лег в клинику. Фабио удалось победить зависимость, сейчас он находится в отличной физической форме и продолжает активно сниматься.

Кадр из сериала “Во имя любви” Фабио с семьей, 2021 год На обложке популярного бразильского журнала

Мурило Бенисио (“Клон”, “Во имя любви”, “Шоколад с перцем”)

Мурило родился в семье бразильского банкира, но с раннего возраста был увлечен актерской игрой и театром. Успех пришел к нему после роли двух братьев-близнецов в сериале “Клон”. На счету у Бенисио роль в фильме “Женщина сверху” с Пенелопой Крус. Большую славу Мурило принесли не его роли, а романы: он встречался практически с каждой партнершей на площадке. Еще в конце 90-х он начал встречаться с актрисой Алессандрой Негрини, в браке с которой у него родился сын Антонио. На съемках сериала “Любовь” он закрутил роман с Каролиной Ферраз, которая ради него бросила мужа – владельца компании “Глобо”. Их союз продлился около трех лет: Каролина не выдержала ревнивого характера Мурило и ушла от него.

Актер недолго горевал и на съемках “Клона” начал встречаться с Джованной Антонелли. В 2005 году у них родился сын Пьетро. Однако Джованна тоже не смогла долго терпеть постоянную ревность актера и бросила его. Затем была актриса Гильермина Гинли. А на съемках сериала “Проспект Бразилии” Мурило начал встречаться с Деборой Фаллабелой (она играла дочь героя Мурило Мел в сериале “Клон”). Пара была вместе около 7 лет, но потом неожиданно разошлась. Вскоре актер уже выходил в свет с известным бразильским сценаристом – Мануэлой Диас, но через год пара распалась.

С Джованной Антонелли на съемках сериала “Клон” С сыном Пьетро

Кауа Реймонд (“Проспект Бразилии”)

Парень с яркой внешностью с 18 лет строил успешную карьеру модели, участвовал в Неделе моды в Милане, ходил по подиуму во время показов Ferre и Etro. Вернувшись в Бразилию, Кауа пригласили на телевидение. Успехом для молодого человека стал проект “Проспект Бразилии”, где он сыграл главную роль. Сейчас Реймонд продолжает активно сниматься. Кауа с 2016 года счастлив в браке с моделью Марианой Голдфарб. Он также воспитывает дочь Софию, которая родилась в браке с актрисой Граци Массаферой.

Кадр из сериала “Проспект Бразилии” Кауа с женой