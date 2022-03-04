 

В Госдуме заявили о возможности быстро запустить производство аналогов импортных лекарств

04.03.2022, 20:10, Новости дня
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Выпуск собственных фармацевтических субстанций позволит оперативно восполнить отсутствующие в стране препараты, в том числе, запатентованные, отметил первый заместитель председателя Комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Возможность собственного выпуска фармсубстанций зафиксирована в новом законе, который депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании 4 марта и одобрил Совет Федерации.

«Наши университеты, научные организации имеют большой опыт в области разработки технологий производства. Так, например, РХТУ имени Д.И.Менделеева за последний год создал технологии по выпуску ритонавира, лопинавира, фавипиравира и софосбувира – и это только то, о чем я могу сейчас говорить. Это полноценные технологии, дающие тонны субстанций в год», – приводятся слова Мажуги на сайте ЕР.

По словам депутата, сегодня большую часть фармсубстанций РФ приобретает в Китае и Индии.

«Иногда наблюдается рост цен на те или иные ингредиенты, что связано с ростом цен в Китае в связи с последствиями коронавирусного кризиса. В ближайшее время ситуация с логистикой и поставками стабилизируется», – сказал Мажуга.

Также, согласно новому закону, медицинские организации смогут закупать лекарственные препараты, медицинские изделия и расходные материалы для бесперебойного оказания помощи пациентам – по упрощенной системе.

«Кроме того, теперь Правительство РФ вправе устанавливать порядок государственной регистрации лекарственных препаратов в случае их отсутствия. Напомним, еще в 2021 году был подписан закон о принудительном лицензировании лекарственных средств, при котором возможен выпуск препарата без согласия патентообладателя в целях охраны здоровья граждан», – сообщил Мажуга.

В пятницу Госдума и СФ одобрили пакет мер, который обеспечит поддержку экономики, бизнеса и граждан в условиях беспрецедентных санкций. В части прямой поддержки граждан речь идет о предоставлении кредитных каникул на 6 месяцев для всех, кто имеет потребительские кредиты, поддержке занятости и рынка труда, а также о дополнительной индексации пенсий. Особое внимание уделено обеспечению лекарствами. Здесь на ближайшие два года вводится право делать закупки у единственного поставщика и ряд других мер, призванных обеспечить наш рынок и наших потребителей лекарственными средствами. Также вводятся дополнительные изменения и послабления при лицензировании производства лекарственных средств. Отдельный блок посвящен поддержке малого и среднего бизнеса. Во многом он схож с мерами, принятыми во время пандемии – например, субъекты МСП смогут обратиться за предоставлением им «кредитных каникул». Также обеспечивается стабильность федерального и региональных бюджетов.



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