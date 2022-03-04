Стало известно о подрывах мостов на границе Украины и Приднестровья

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04.03.2022, 20:10, Новости дня
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На приднестровском участке молдавско-украинской границы подорван железнодорожный мост через реку Кучурган, сообщают СМИ Приднестровья.

«Взрыв зафиксирован на территории Украины вблизи села Павловка (Украина) и поселка Первомайск (Приднестровье) на железнодорожном мосту через реку Кучурган», – цитирует сообщение агентства «Новости Приднестровья» ТАСС.

Взрыв повредил опору моста, теперь сооружение провисло и непригодно к эксплуатации.

Между тем Telegram-канал «Sputnik Молдова» сообщил, что это уже второй случай подрыва моста.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что киевский режим минувшей ночью предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС, взятой под контроль ВС России.

На прилегающей к АЭС территории украинские диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии. Из окон тренировочного центра по военнослужащим был открыт шквальный огонь. При побеге из здания диверсанты устроили пожар. После нападения возгорание ликвидировали, радиационный фон на станции нормальный.



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