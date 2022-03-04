Шойгу сообщил генсеку ООН о блокировании украинскими националистами гуманитарных коридоров

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04.03.2022, 20:10, Новости дня
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Украинские националисты препятствуют мирному населению покидать места боевых действий по гуманитарным коридорам, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в беседе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Российские военные создали гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан, но их проходу мешают украинские националисты, сообщил министр главе ООН, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Также он сообщил, что российские Вооруженные силы в ходе спецоперации высокоточными средствами выводят из строя только объекты военной инфраструктуры и не стреляют по жилым домам.

Кроме того, Шойгу сказал Гутеррешу о создании Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на базе Национального центра управления обороной России.

Генсек поблагодарил за содействие в эвакуации персонала ООН с территории страны, оно прошло без каких-либо инцидентов. Он попросил Шойгу усилить эффективность взаимодействия структур ООН и Минобороны РФ по гуманитарным вопросам на Украине, российский министр поддержал просьбу.

Ранее в Минобороны сообщали, что отступающие на Донбассе националистические формирования, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры.

До этого в ведомстве отмечали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми.



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