Пользователь TikTok впал в кому, посмотрев без остановок “Солярис” Тарковского

Двое пользователей TikTok госпитализированы после того, как поучаствовали в челлендже. Суть челленджа заключалась в просмотре без перемотки и остановок фильма “Солярис” режиссёра Андрея Тарковского.

Тиктокер Данила лежит на ИВЛ в медикаментозной коме, его друг Кирилл – в сознании, лежит с кислородной маской и принимает внутривенно антидепрессанты. Как рассказывает Кирилл, с ними в челлендже участвовала подруга Лиза, но она взяла телефон и ушла из комнаты, когда шла сцена, где автомобиль ехал по автобану:

– Было очень странное чувство, когда один кадр длился минуту и дольше, хотелось достать телефон, но мы с Данилой недавно смотрели канал Курпатова (психотерапевта Андрея Курпатова – ред.) и решили проявить стойкость, и оставили телефоны у соседей. На середине фильма мне казалось, что Данила заснул, но когда фильм закончился, я не смог его разбудить, он был без сознания.

– Очень странный формат – кадр растянут по горизонтали, никаких подписей, герой не похлопал героиню по попке, и они совсем не танцевали, а просто в каждом кадре несколько минут позировали и что-то бормотали непонятное, – рассказал тиктокер Кирилл.

Он добавил, что считает произошедшее уроком.

– Я понял, что люди в двадцатом веке жили не так как мы. В деревне, там всё было экологичным и простым, но не было интернета, и можно было просто сидеть дома с ноутбуком и смотреть фильм, не отрываясь, ведь вокруг ничего не происходило, – заключил молодой человек.

По словам врачей, его другу Даниле уже ничего не угрожает, но он проведёт ещё несколько дней в медикаментозной коме, чтобы преодолеть истощение и травму мозга.

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