«Из роты в сто человек живых осталось четверо»

Сенатор Нарусова — о российских срочниках в Украине.

Член Совета Федерации Людмила Нарусова на заседании Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству рассказала о российских солдатах-срочниках в Украине. Видео опубликовано на YouTube-канале Совфеда.

«Вчера из зоны боевых действий в Украине были выведены срочники, которых заставляли подписать контракт или за них подписывали.

Но только в итоге из роты в сто человек живых осталось четверо»,

— сказала Нарусова.

Она также отметила, что обратилась в военное ведомство с просьбой подтверидть эту информацию, но «ей отказывали».

«Военное ведомство, которое отказывается подтвердить достоверна [информация] или нет — это как?», — спросила сенатор.

2 марта Минобороны РФ впервые озвучило потери РФ в Украине. По данным министерства, погибли 498 российских военных, 1597 получили ранения.

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