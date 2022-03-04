 

Лимон, мята, шалфей: какие эфирные масла помогут в уходе за уставшими ногами

04.03.2022, 19:40, Разное
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Применяя эфирные масла в уходе за ногами, можно избавиться от многих распространенных проблем, например от неприятного запаха, ощущения усталости, сухости кожи. Самостоятельно изготовленные средства, содержащие эфиры, обеспечивают полноценный уход и позволяют сэкономить немало денег.

Приготовить же такие средства весьма просто, однако перед их использованием необходимо протестировать эфиры, нанеся их на чувствительный участок кожи, чтобы убедиться в отсутствии аллергии.

Для предотвращения потливости и неприятного запаха

Вспотевшие ноги, от которых исходит резкий специфический запах, – это крайне неприятно. С данной проблемой вполне можно справиться без приобретения дорогих средств, которые зачастую лишь маскируют запах, но не устраняют его причину.

Домашняя соляная ванночка с эфирами эффективно снижает активность бактерий, а также обеспечивает бережный и полный уход за кожей ног.

Для приготовления понадобится следующее:

морская соль; сода; эфирные масла шалфея, чайного дерева, лаванды; растительное масло.

Строгих пропорций нет. Морская соль является основным компонентом, поэтому в составе смеси ее должно быть больше, чем остальных компонентов.

Соль и соду нужно смешать, после этого следует добавить эфиры и растительное масло. Храниться готовая домашняя соль для ножных ванночек должна в плотно закрытой баночке.

Что же касается использования самостоятельно приготовленной смеси, то оно аналогично применению покупных средств. Нужно растворить соль в теплой воде и держать ноги в течение 20 минут. После принятия ванночки промыть ноги под проточной водой и насухо обтереть мягким полотенцем.

Для расслабления и снятия усталости

Те, кто весь день проводит на ногах, к вечеру ощущают сильное напряжение, усталость, мышечную боль. Эти ощущения не только вызывают дискомфорт, но и зачастую мешают отдыху, становятся причиной бессонницы.

Справиться с данной проблемой поможет домашнее массажное масло, содержащее эфиры.

Для приготовления смеси потребуется следующее:

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Приготовить смесь очень легко. Нужно разогреть масло кокоса, добавить эфиры и перемешать. Готовое домашнее масло для массажа ног хранится в плотно закрытой баночке, а применяется аналогично покупному – наносится на чистую и сухую кожу.

Для тонизирования

Снять напряжение, устранить отечность и быстро вернуть уставшим ногам тонус помогает домашний спрей с эфирными маслами.

Для приготовления этого средства понадобится следующее:

100 мл кипяченой или дистиллированной воды; эфиры лимона, мяты, розмарина (по 6-7 капель); бутылочка с распылителем удобной формы.

Масла добавляются в воду, налитую в бутылочку с распылителем, после чего емкость нужно плотно закрыть и энергично потрясти.

Спрей наносится на чистую кожу. Благодаря своему составу средство быстро охлаждает ноги, снимает ощущение усталости и возвращает тонус. Эфиры лимона и розмарина обладают антибактериальным и выраженным тонизирующим действием, а мята эффективно охлаждает и успокаивает. Помимо этого спрей обеспечивает дезодорирование и комплексный уход за кожей ног.



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