Подсчет калорий тоже в списке: 5 привычек, мешающих избавиться от жира на животе

Висцеральный жир откладывается в области живота. Такое ожирение считается наиболее вредным для здоровья, так как повышает риск появления хронических заболеваний. Многие люди пытались бороться с жиром на животе, но потерпели поражение. Ведь он нередко остается даже при снижении массы тела. Это связано с неправильным подходом к похудению. В статье мы расскажем о 5 вредных привычках, которые становятся помехой на пути избавления от висцерального жира.

Вы употребляете много сладких напитков

Многие люди не учитывают калорийность напитков. Однако диетологи считают, что “жидкие” калории чаще всего переходят в жир на животе.

Любой подслащенный напиток мешает избавиться от висцерального ожирения. Это относится не только к сладкой газировке и фабричным сокам, но также к кофе и чаю с сахаром. Даже такие здоровые продукты, как растительные виды молока, могут содержать подсластители.

Сахар, растворенный в жидкостях, отличается особо вредными свойствами. Он быстро поглощается организмом, что приводит к стремительному увеличению уровней глюкозы и инсулина в крови. Все это ускоряет появление висцерального жира.

Вы едите мучные изделия

Пшеничная мука производится из обработанного зерна. Все изделия из нее богаты рафинированными углеводами. Мучные продукты не менее вредны, чем сахар.

Рафинированные углеводы легко перевариваются и усваиваются. Они имеют высокий гликемический индекс и быстро вызывают скачок глюкозы в крови.

Высокий уровень глюкозы заставляет поджелудочную железу усиленно производить инсулин. Этот гормон играет большую роль в отложении жира на животе.

Инсулин направляет все питательные вещества (белки, углеводы, липиды) в жировые клетки живота. Можно сказать, что гормон открывает “ворота” для них. Любая съеденная пища быстро превращается в висцеральный жир, от которого очень трудно избавиться.

Вы переедаете в целом

Многие люди переедают, даже находясь на диете. Во время перекусов они употребляют крахмалистые, сладкие и другие калорийные продукты. В результате человек набирает больше калорий, чем способен потратить за день.

В первую очередь лишние калории откладываются в жировой ткани живота. Чтобы избежать этого, необходимо прекратить переедание и усилить свою физическую активность. Важно помнить, что похудение происходит только в том случае, если расход энергии превышает калорийность рациона.

Вы едите на ночь

Точное время последнего приема пищи зависит от того, во сколько вы ложитесь спать. Оно может варьироваться, так как каждый человек придерживается своего режима дня. Но все эксперты сходятся во мнении, что прекращать есть нужно за 3 часа до сна.

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Во время сна метаболизм работает иначе, чем в состоянии бодрствования. У человека выделяются гормоны, которые способствуют сохранению питательных веществ и калорий.

Если вы едите на ночь, то ваш организм будет пытаться сберечь эти калории. Они будут храниться в виде жировых запасов на животе.

Вы считаете калории

Иногда люди настолько увлекаются подсчетом калорий, что это мешает им избавиться от висцерального жира. Они считают, что прилагают все усилия к похудению, но результат оказывается противоположным.

Современные диетологи считают, что калорийность продуктов – не единственный критерий, который следует учитывать при подборе меню. Некоторые виды пищи могут иметь одинаковую калорийность, но их польза для организма будет разной.

Нельзя сравнивать калории, полученные из сахара и мучных изделий, с калориями жирной морской рыбы или авокадо. Поэтому нужно уделять больше внимания не подсчету калоража, а составу и пользе продуктов.

Включайте в свой рацион здоровую еду, такую как овощи, фрукты, рыба, оливковое масло, цельнозерновые изделия, орехи и семена. Не стоит опасаться их калорийности. В отличие от сахара и мучных изделий, такая пища надолго вас насытит и убережет от последующего переедания.

Заключение

Если вы долгое время не можете избавиться от висцерального жира, то внимательно присмотритесь к своим пищевым привычкам. Возможно, что вы допускаете ошибки, которые мешают вам обрести плоский живот и стройную талию.