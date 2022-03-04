Мнение: Атака на паралимпийцев, «спорт вне политики» и русофобия как психологическая операция

1. Запад свято блюдёт свои традиции. Там воюют не только с обычными спортсменами, но и со спортсменами-инвалидами. Международный паралимпийский комитет отказался допускать россиян и белорусов к участию в Паралимпиаде в Пекине, хотя сборные уже прибыли на игры:

https://lenta.ru/news/2022/03/03/para2022/

Днём ранее комитет сообщал, что российских спортсменов допустят, под нейтральным флагом, но вы сами всё понимаете. Олимпийское движение находится под контролем США.

2. Реплика блогера mohanes про «спорт вне политики»:

https://mohanes.livejournal.com/347014.html

Как вы все, я полагаю, уже знаете, что сейчас и МОК, и спортивные ассоциации демонстрируют практически военную дисциплину, хором вытесняя российских и белорусских спортсменов, предоставляя им, в лучшем случае — нейтральный статус. А некоторые — просто выводят за скобки, и всё. Я, конечно, могу задать риторический вопрос: а как же лозунг «Спорт вне политики»?, но, думаю, Вы и сами понимаете, каков будет ответ. Однако тут есть некоторый нюанс. В 1999 г. НАТО бомбило Югославию. Какова была реакция МОК? Никакой… В 2003 США и их союзники вторглись в Ирак. От каких состязаний отстранили американских атлетов?

Да ладно вспоминать дела минувших дней. Вот сейчас, уже на протяжении нескольких лет США оккупирует часть Сирии, а Саудовская Аравия и её союзники ведут войну в Йемене. С каких именно Олимпийских игр МОК попросил удалиться американских и саудовских спортсменов? А вот теперь, когда вы, мои дорогие собеседники, столь пылко мне в годы оны рассказывавшие про «лимонад» и доклад Макларена, ответили на все вышезаданные вопросы, положите, пожалуйста, руку на сердце, и скажите — вы по-прежнему верите, что весь этот скандал с Родченков-гейтом, ВАДА и пр., был направлен исключительно на «фейр плей» и не имел политической подоплёки? Правда-правда? И если ответ на мой вопрос был положительный… Ну тогда знайте — Деда Мороза не существует! Живите теперь с этим знанием.

3. Алексей Николов пишет:

https://a-nikolov.livejournal.com/545334.html

Вам тоже неясно, почему Большунову запретили бегать на лыжах, а “Спартаку” играть в футбол? Объясняю

Вопрос в заголовке сегодня задают себе многие — конечно, из числа тех граждан, которые в принципе привыкли задавать вопросы, а не тупо повторять услышанное. А также: почему, собственно, запретили самым обычным пассажирам летать в европейские страны, а также пролетать в небе над ними? И почему это надо было сделать с такой немыслимой скоростью, практически за один день, заранее зная, что десятки тысяч самых обычных людей окажутся в Европе в ловушке — с отмененными билетами и без денег, потому что их карточки тоже отменили, а возможность родственникам перевести им деньги из России тоже отменили? Где хоть какая-то логика? В чем смысл?

Пожалуйста, обратите внимание: речь здесь совершенно не идет о том, насколько оправдана военная операция России. Речь исключительно о том, что санкции в очень большой своей части совершенно осознанно направлены на то, чтобы создать максимально сложную, по возможности — безвыходную ситуацию для людей, никак к этой ситуации не причастных. Многие из которых, конечно, совершенно не являются сторонниками Путина — и совсем даже наоборот.

Можно понять, в чем логика санкций против государственных структур — повторяю, вне зависимости от вашего личного отношения к ситуации. Против государственных деятелей. Против журналистов, наконец; репрессии против СМИ нельзя оправдать, но здесь хоть видна логика. Но «ковровые бомбардировки», нацеленные на всех подряд (то, что в терминологии политиков называется «коллективным наказанием», которое, на всякий случай, запрещено международным правом) — они-то зачем применяются?

Объясняю. Моментальное закрытие неба над всей Европой, с одновременной банковской блокадой, с одновременным запретом Саше Большунову участвовать в лыжных гонках, а «Спартаку» — играть в Кубке УЕФА, призывы великого вратаря и убогого дегенерата Гашека выгнать всех русских хоккеистов из НХЛ, надпись в немецком кафе «Русских не обслуживаем», угрозы русским детям в детских садах и всё прочее, что магическим образом стало происходить одновременно — это элементы того, что по старой натовской классификации называлось PSYOPS — психологическая операция специального воздействия. Сейчас используется другой термин, не помню точно, какой именно, искать — жаль времени.

Целью операции является создание среди населения противника паники и атмосферы страха. Каждое проявление засчитывается как успех. Муж в ответ на обычный вопрос: «Что у тебя на работе?» вдруг зарычал: «Да ни хрена хорошего, что сейчас может быть на работе!» — отлично. Жена ходит с красными глазами, потому что не может заснуть — прекрасно. Дочь, изучающая дизайн в Лондоне, звонит в истерике и кричит: «Нас всех выгоняют, денег нет, билетов не купить» — замечательно. Сын, поехавший к своей подруге в Польшу, звонит в панике: «Тут за русский язык на улице хорошо если просто оскорбляют, а могут и избить» — чудесно. <…>

Вот в этом и есть смысл запрета Саше Большунову бегать на лыжах, а сборной России играть в футбол. Это — психологическая операция по созданию у населения противника, т.е. нас с вами, паники. Спланированная хорошо, тщательно и явно заранее — отнюдь не после 24 февраля.