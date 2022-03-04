 

Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова

04.03.2022, 19:00, Разное
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После начала военной спецоперации России на Украине к нашей стране изменилось отношение, пожалуй, почти у всего мира. Эксперты считают, что кризис может коснуться абсолютно всех сфер жизни общества, хотя Россия была готова к санкциям и ограничениям.

Многие российские ограничения из-за обострившейся ситуации на Украине были лишены возможности участвовать в международных соревнованиях.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, что может быть с российским спортом дальше. По его словам, все не так плохо, и нашей стране это может быть даже выгодно.

Фетисов отметил, что на фоне санкций Россия сможет наращивать развитие детского спорта, так как наша страна перестанет выплачивать гонорары зарубежным спортсменам. Эти деньги направят на внутрироссийские соревнования.

“Рано или поздно конфликт закончится. Сейчас непростое время, можем перегруппироваться”, – заявил Фетисов.

Напомним, ранее МОК запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в турнирах разного уровня. Также Россию лишили права проводить финал Лиги чемпионов, этап Гран-при “Формулы-1” и другие соревнования.



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