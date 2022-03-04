Заболевания полости рта связали с повышенным риском гипертонии у пожилых женщин



1

минута

О том, что заболевания полости рта приносят не только досадный дискомфорт, но и серьезные проблемы со здоровьем, известно давно. Так, японские ученые выяснили, что недостаток зубов и снижение жевательной способности связаны с более слабым захватом кисти, что может указывать на саркопению — потерей мышечной массы, а также сахарным диабетом.

В другом исследовании с участием более 300 тысяч человек обнаружилось, что у людей с пародонтитом риск развития депрессии, тревожности и других ментальных расстройств повышен на 37% по сравнению с контрольной группой. Диабета, псориаза, артрита и других иммунных заболеваний — на 33%. Вероятность сердечно-сосудистых патологий — ишемической болезни, инфаркта, инсульта — у людей с заболеваниями десен повышена на 18%.

В новой научной работе, которую провели специалисты Университета штата Нью-Йорк, оценивалось влияние заболеваний десен на здоровье сердца пожилых женщин. Ученые предположили, что некоторые виды бактерий в полости рта связаны с повышенным риском развития гипертонии. Они проанализировали данные десятилетнего исследования «Инициатива женского здоровья» с участием 1,2 тысячи женщин от 53 лет до 81 года. Участницы прошли полное стоматологические обследование, в ходе которого специалисты изучили состав микробиома в полости рта участниц.

В течение следующих 10 лет у 735 женщин было диагностировано повышенное артериальное давление. По оценкам ученых, 15 бактерий были связаны с развитием гипертонии и очевидно, оказали влияние на это заболевание.

Однако неизвестно, могут ли такие меры, как хорошая гигиена полости рта и своевременное посещение стоматолога предотвратить такие проблемы. Ученые признались, что у них пока нет доказательств этому, но допускают такую возможность.

Народные средства от повышенного давления

Разбираемся, как помочь себе или близкому, если под рукой нет лекарств.

Читать статью