Милош Бикович и Кристина Асмус представили фильм “Хочу замуж” в Калининградской области

Картину первым зрителям представили исполнившие главные роли Кристина Асмус и Милош Бикович, а также режиссер Софья Карпунина и продюсеры Алена Кремер и Георгий Шабанов. Это первый подобный опыт всероссийской премьеры фильма на территории Калининградской области. По словам режиссера романтической комедии, это легкий и позитивный фильм, который должен дарить зрителю положительные эмоции:

Мне очень хотелось, чтобы у зрителей, которые выходят после показа из зала, были улыбки на лицах. Именно их мы увидели на премьерном показе в Калининграде, где, кстати, проходили съемки фильма. Картина была отлично принята зрителями, и это лучшее, на что мы могли надеяться. Сейчас эта теплая душевная атмосфера особенно важна.

Продюсер Алена Кремер отметила, что пейзажи Калининградской области и архитектура местных городов идеально вписалась в атмосферу картины:

Мы впервые снимали в Калининградской области, и это место идеально подошло нашему фильму — классическая европейская архитектура Калининграда, уникальные белые дюны Куршской косы, прекрасные светлогорские пляжи. Наша команда старалась передать всю красоту этого места в нашем фильме. Мне бы очень хотелось, чтобы благодаря этой работе, зрители не только испытали приятные переживания за главных героев, но и задумались о том, чтобы посетить Калининградскую область.

В центре сюжета фильма – журналистка Люба. У нее все идет по плану: работа ведущей на телеканале, успешный и богатый жених Роберт. Но планы рушатся, когда у Любы садится телефон, и она просит позвонить с телефона случайного прохожего. Им оказался Сергей, у которого тоже жизнь текла спокойно и размеренно до этого дня. Эта встреча запустит череду событий, которая полностью поменяет и жизнь Любы и Сергея, и их самих. В картине также снялись Сергей Гилев, Юлия Ауг, Олег Комаров, Анастасия Уколова, Агния Кузнецова, Надежда Сысоева, Анна Цуканова-Котт, Евгения Ахременко и другие.

Фильм уже в прокате.