Образ дня: Джиджи Хадид в цветочном костюме на вечеринке в Париже

Неделя моды в Париже (как и недавно прошедшие в Милане и в Нью-Йорке) не ограничивается лишь подиумом. Весь город становится большим модным шоу на несколько дней. Сестры Хадид в этом сезоне нарасхват и принимают участие в нескольких дефиле за день, но даже после рабочего дня у них остаются силы на развлечения. Накануне Джиджи Хадид продемонстрировала остромодный образ, в котором она решила отправиться на закрытую вечеринку по случаю дня рождения знаменитого стилиста Карлоса Назарио.

В ресторан модель пришла в светло-розовом комбинезоне из весенне-летней коллекции Lanvin, который обтягивал каждый изгиб ее тела, с принтом из черно-желтых цветочков, к которому в комплекте шел длинный плащ той же расцветки. Образ модели гармонично дополняли круглые серьги с бриллиантами и многоуровневое колье Messika из коллекции High Jewelry Private Collection, а также персиковые смоки-айз, черный клатч и черные туфли. Кстати, подобный фасон комбинезона – кэтсьют — сейчас на пике популярности благодаря новому фильму о Бэтмене, в котором женщину-кошку играет Зои Кравиц.