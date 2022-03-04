Эксперт: Ответные действия РФ на санкции Запада вселяют оптимизм

«После ввода санкций практически мгновенно появился первый пакет помощи бизнесу, – так быстро правительство не реагировало даже во время борьбы с пандемией», – сообщил политолог Александр Асафов. Ранее Госдума по инициативе правительства приняла пакет законов, направленный на защиту экономики и граждан в условиях зарубежных санкций.

«Михаилу Мишустину выдалась непростая работа. Только он прошел через коронавирусный кризис, и вот – перед правительством появились новые вызовы. Но полученный опыт позволяет действовать весьма оперативно. Мы видим, как быстро развернут штаб по помощи экономике», – сказал политолог Александр Асафов. «В начале пандемии антикризисные решения принимались не так быстро, – возникали препоны по работе с регионами, было много проблем на старте. Сейчас правительство действует быстро и четко, как отлаженная система, а принятые меры охватывают сразу много отраслей», – добавляет эксперт.

Как рассказал Асафов, накануне он общался с несколькими губернаторами, которые тоже входят в штаб по разработке мер по поддержке экономики и бизнеса. «Все эти меры, в том числе предложения Белоусова иностранным компаниям – абсолютно профессиональны», – отметил политолог.

«Бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением и ему нужно помогать. В этой связи я особо обратил внимание на новый этап амнистии капитала. Перспективное решение. Те, кто раньше не прибегал к таким амнистиям, наверняка сейчас воспользуется этим инструментом. Введены налоговые каникулы, что очень важно. Напомню также о ранее заявленных Мишустиным мерах по помощи IT-сектору. Это профессиональные и своевременные решения», – считает эксперт.

Первый пакет помощи – это мобилизационная мера, которая повлияет и на рынок труда и установит рамки действий для зарубежных компаний, которые решили приостановить свою работу в РФ или вовсе уйти из страны. «Такие случаи могут негативно сказаться на десятках тысяч россиян. Так что меры по поддержке бизнеса – это меры по поддержке в том числе и уровня жизни людей, поскольку бизнес в целом работает для населения – это касается и производства, и различных услуг», – подчеркнул Асафов.

Некоторые отрасли уже страдают от санкций, одной из первых приняла на себя удар гражданская авиация, а также сопутствующая сфера – туризм, отметил он. «Тем не менее, жизненно важные для экономики сферы получат существенную поддержку. Она позволит снизить, а где-то и ликвидировать ущерб, который пытается причинить нам Запад. Последние заявления замгоссекретаря Виктории Нуланд и генсека НАТО Йенса Столтенберга показывают, что у них есть определенная растерянность. А наши ответные действия вселяют в меня оптимизм», – подчеркнул эксперт.

Для борьбы с коронавирусным кризисом в экономике было принято шесть пакетов помощи, напомнил Асафов. «Посмотрим, насколько быстро будет реализован первый пакет. Но я уверен: меры поддержки экономики и бизнеса будут приниматься и дальше. Следующий пакет близко. Есть высокая вероятность того, что президент объявит о мерах адресной помощи рядовым гражданам», – предположил Асафов.

В пятницу депутаты Госдумы приняли пакет законов для защиты экономики и граждан в условиях зарубежных санкций. Как сообщается на сайте нижней палаты, среди первоочередных мер – кредитные каникулы, амнистия капиталов, механизмы для дополнительной индексации пенсий, мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на этот год. Кроме того, будут сохранены все существующие меры поддержки и социальные обязательства.

Вносятся поправки в Бюджетный кодекс. В частности, предусматривается возможность размещения средств Фонда национального благосостояния в государственных ценных бумагах. Также поправки разрешают оперативно использовать дополнительные «ненефтегазовые» доходы на различные мероприятия по предотвращению негативного влияния санкций на нашу экономику.

Как отметил на пленарном заседании председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, в проект закона было внесено три дополнения. «Речь идет о том, что необходимо регионам. Это дать возможность им превышать общие объемы расходов и дефицита, установленные законами. То есть дать возможность оперативно управлять деньгами. И, естественно, иметь возможность тратить деньги на остатках казначейства, которые будут восстанавливаться в следующем году», – сказал парламентарий.

Также вносятся поправки в Налоговый кодекс о возможности продления сроков уплаты налогов на федеральном и региональном уровнях.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал выработать меры по преодолению последствий от санкций и минимизировать их влияние на экономику России. «У РФ есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на новые санкции, важно минимизировать влияние ограничений на нашу экономику, чтобы она продолжала развиваться, сохранялась устойчивость финансовой системы, ну и, значит, в полной мере выполнялись программы и проекты, которые мы наметили, в том числе и в рамках достижения национальных целей развития, поставленных президентом», – сообщил Мишустин.

Сейчас РФ находится под беспрецедентным санкционным давлением со стороны США, Евросоюза и ряда других стран. Санкции были применены после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.