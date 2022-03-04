Газпром добронировал мощности для прокачки газа в Европу

Российская компания Газпром добронировала мощности для прокачки газа по газопроводу Ямал – Европа на ночь субботы дополнительно к уже забронированному накануне, следует из данных платформы GSA Platform.

На вечернем аукционе был предложен объем 2,96 млн кубометров в час, востребованными оказались около 32,5% мощностей в период с 22.00 мск 4 марта до 8.00 мск 5 марта, передает ТАСС.

Днем ранее Газпром бронировал 20,3% мощностей в период с 8.00 мск 4 марта до 8.00 мск 5 марта.

Между тем цена на газ в Европе обновила исторический рекорд и дошла до 2,4 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.