 

Кадыров назвал наступление на Украине джихадом

04.03.2022, 18:45, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинским военнослужащим с просьбой вступить в борьбу с националистическими батальонами, и назвал специальную операцию на Украине джихадом.

Говоря о нацбатальонах, Кадыров обратился к украинским солбатам. «Ребята, мы знаем, что они, как фашисты, стреляют вам в спину, создали заградительные отряды. Разберитесь с ними сами, а лучше оставьте их нам. Вы братья-славяне! Мы хотим, чтобы у ваших матерей всегда были любимые сыновья. Идите домой! Скоро все закончится, и мы будем жить в дружбе, как раньше. Не мешайте нам. Мы не остановимся. У нас приказ, у нас джихад», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также обратился к «шайтанам из националистических батальонов», и отметив, что российские войска ищут тех, кто убивал мирных жителей Донбасса и причастен к преступлению в Одессе.

«Вы слышали приказ нашего Верховного главнокомандующего покарать тех, кто убивал мирных людей в Донбассе, Одессе? И мы это сделаем. У нас есть адреса всех шайтанов и их семей. Нацики это знают. Поэтому они, как шакалы, прячутся за спинами военных – тех, кто давал присягу народу Украины», – добавил Кадыров.

Ранее в пятницу украинские войска нанесли удар из тактического ракетного комплекса «Точки-У» по штабу спецотряда «Азова» в Мариуполе. В результате удара более 20 боевиков были уничтожены.

Причиной удара стали противоречия между командованием украинских войск и националистических подразделений, в частности полный отказ группы «Азов» подчиняться и согласовывать свои действия с командованием украинских войск. До этого в результате столкновения между украинскими военными и батальоном «Азов» был тяжело ранен командующий ОТГ «Восток» генерал-лейтенант Содоль, сообщали в Народной милиции ДНР.

О боях ВСУ и националистов сообщалось и ранее – в первый день спецоперации. 



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