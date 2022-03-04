Мнение: Госдума приняла закон о фейках о ВС РФ

Госдума приняла закон об уголовном наказании за фейки о действиях российских вооруженных сил:

• за заведомо ложные фейки – штраф от 700 тыс до 1,5 млн рублей, либо до 3 лет колонии

• за заведомо ложные фейки, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды – штраф от 3 до 5 млн рублей, либо от 5 до 10 лет колонии

• за заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия – от 10 до 15 лет колонии

• за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) – штраф от 100 тыс до 300 тыс рублей или до 3 лет колонии

• если такие призывы к воспрепятствованию или такая дискредитация повлекли тяжкие последствия – штраф от 300 тыс до 1 млн рублей или до 5 лет колонии

• за призывы к санкциям против России (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) будут караться штрафом до 500 тыс рублей или до 3 лет колонии

PS. В общем, старайтесь аккуратнее в комментариях. Фиг его знает, каково будет правоприменение закона.

После подписания закона модератор будет вынужден учитывать сей документ в своей деятельности.

Ну с укроботами все понятно – постепенно зачистятся.

PS2. Если что, по поводу списка санкций https://colonelcassad.livejournal.com/7472605.html.

Его там более менее читатели в блоге и телеграме проверили на предмет аутентичности – по факту он достоверен где-то на 60-70% – еще где-то 5-10% непонятно и где-то процентов 15-20 точно не уходят..

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