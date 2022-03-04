Дмитрий Пучков возглавил Госкинозвук – федеральное агентство по дубляжу и озвучиванию западного кино

Правительство приняло решение создать новый госорган – федеральное агентство по дубляжу и озвучиванию иностранного кинематографа, сокращённо Госкинозвук. Возглавил его блогер, писатель и переводчик Дмитрий Goblin Пучков.

Согласно предварительной информации, Госкинозвук поможет справляться с санкциями капстран, ограничивших прокат своих фильмов в России. Согласно проекту правок, которые в ближайшем будущем примет Госдума, в случае “неправомерного или необоснованного” отказа от проката в России мировых новинок кинематографа, российские компании смогут самостоятельно выпускать их в кинотеатры, не опасаясь исков о нарушении авторских прав. Озвучиванием таких фильмов будет заниматься новое госагентство и его подрядчики.

Пучков рассказал, что планируется также вносить “творческие коррективы” в слова персонажей, чтобы наилучшим образом адаптировать их для российского рынка. Ранее подобные отступления были запрещены правообладателями, однако теперь они больше не смогут указывать отечественным переводчикам.

“Можете не сомневаться, все новинки выйдут. Может, некоторые с небольшим опозданием, это сейчас неважно. Важно что? Важно то, что оперуполномоченный Бэтмен спешит к нашему зрителю”, – объявил переводчик.

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