Украинцы запустили сайт для белорусов “Останься дома”

“На сайте описано, почему белорусским военным лучше пойти под суд, чем воевать против Украины. Эту информацию важно распространять среди граждан Беларуси и их знакомых”, – подчеркивается в сообщении.

Министерство обороны Украины предупредило ночью 2 марта, что белорусские войска приведены в боевую готовность и, возможно, готовятся к вторжению в Украину.

С 24 февраля с территории Беларуси систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а в течение 28 марта украинская разведка зафиксировала значительную активность авиационной техники.

Кроме того, было замечено движение колонн автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск.

Минобороны Украины предупредило, что Россия готовит провокацию для оправдания введения белорусских войск в Украину.

1 марта считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности страны, что белорусская армия в боевых действиях на территории Украины “никакого участия не принимала и не принимает”. “Мы можем это доказать кому угодно, но сегодня уже не надо… Никаких решений мною не принималось. А без моего решения эти части не могут быть выведены даже из казармы. Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос – о нашем участии в вооруженном конфликте”, – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

При этом, по данным управления сил теробороны “Север”, белорусские войска уже вошли на территорию Черниговской области. Представитель управления сил Виталий Кириллов уточнил Общественному, что 1 марта колонна двигалась со стороны Городни в направлении Чернигова. В пресс-службе оперативного командования “Север” “Украинской правде” рассказали, что в целом присутствие белорусских войск в Черниговской области фиксируют третий день, ее идентифицируют по маркировке в виде 0.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

—