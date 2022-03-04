Мнение: Санкции против НАСА, санкции против кошек и санкции против дуба

1. Россия начала вводить высокотехнологичные санкции против НАСА, против американского космоса. Теперь американцам придётся летать на собственных двигателях. Илон Маск со своими дорогими неэффективными ракетами довольно потирает руки:

https://ria.ru/20220303/postavki-1776235132.html

Россия больше не будет поставлять в США ракетные двигатели, заявил гендиректор “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин в эфире телеканала “Россия 24”.

“Нами сегодня принято решение о прекращении поставок в Соединенные Штаты производства Научно-производственного объединения “Энергомаш”, — сообщил он.

Речь идет в первую очередь о РД-180, на котором как на маршевом двигателе летает ракета Atlas-5, и двигателе РД-181, применяемом на первой ступени ракеты Antares.

Рогозин добавил, что обслуживание 24 оставшихся в американском пользовании двигателей также прекратится.

Глава “Роскосмоса” напомнил, что с середины 90-х годов в США всего было поставлено 122 РД-180.

Рогозин призвал США теперь летать на “своих метлах”.

Полёты в космос продолжатся, просто теперь они будут стоить дороже для США.

Немцы, тем временем, отключили свой телескоп на космической обсерватории Спектр-РГ, запущенной в сотрудничестве с Россией:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/rogozin-tolko-chto-podtverdil-chto-nemcy-samoproizvolno-otkliuchili-svoi-6220b0175529cb2055666b4c

Телескоп собирал данные в интересах мировой науки, отключать его не стоило. Но немцы в последнюю неделю вообще пошли вразнос. Похоже, та часть немецкой элиты, которую всё ещё контролирует США, находится сейчас в истерике.

2. Дискриминации теперь подвергаются даже кошки, если они из России:

https://www.gazeta.ru/social/news/2022/03/03/17372809.shtml

Международная федерация кошек (FIFE) ввела запрет на участие в зарубежных выставках для котов и кошек из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское представительстве федерации.

Запрет не распространяется на выставки внутри страны, пояснили в представительстве. Там также добавили, что федерация запретила регистрацию в родословных книгах породистых котов и кошек, выведенных в России и купленных иностранными гражданами.

3. Ещё одни креативные западные санкции:

https://regnum.ru/news/cultura/3520273.html

Тургеневский дуб исключён из числа участников международного конкурса «Европейское дерево года», об этом в телеграмм-канале сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Решение принято 28 февраля, в последний день голосования.

«Мы присоединяемся к действиям, направленным на международную изоляцию России. Мы немедленно исключаем Российскую Федерацию из числа участников международного конкурса «Европейское дерево года…», — цитирует Клычков сообщение организаторов конкурса.

«Как вас напугало дерево? Чем оно угрожает вам? Как вы собираетесь вымарывать Тургенева из мировой литературы?», — недоумевает губернатор.

Глава региона предполагает, что, поскольку Тургеневский дуб входил в число лидеров, итоги голосования оказались неудобны организаторам.

«Никогда не понимал и не пойму шагов против тех, кто не сможет ответить. Хотите вы давить — давите, вводите санкции — вводите, включайте в санкции кого хотите, хоть меня, хоть любого чиновника в Орловской области, но дуб это выше моего понимания…» — написал Клычков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году дуб, посаженный писателем Иваном Тургеневым в усадьбе Спасское-Лутовиново, был признан главным деревом России. 30 ноября 2021 года в результате сильного урагана дерево было повалено, но оргкомитет международного конкурса”Европейское дерево года-2022» тогда решил оставить его среди участников.