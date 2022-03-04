Мнение: Санкции против НАСА, санкции против кошек и санкции против дуба
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1. Россия начала вводить высокотехнологичные санкции против НАСА, против американского космоса. Теперь американцам придётся летать на собственных двигателях. Илон Маск со своими дорогими неэффективными ракетами довольно потирает руки:
https://ria.ru/20220303/postavki-1776235132.html
Россия больше не будет поставлять в США ракетные двигатели, заявил гендиректор “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин в эфире телеканала “Россия 24”.
“Нами сегодня принято решение о прекращении поставок в Соединенные Штаты производства Научно-производственного объединения “Энергомаш”, — сообщил он.
Речь идет в первую очередь о РД-180, на котором как на маршевом двигателе летает ракета Atlas-5, и двигателе РД-181, применяемом на первой ступени ракеты Antares.
Рогозин добавил, что обслуживание 24 оставшихся в американском пользовании двигателей также прекратится.
Глава “Роскосмоса” напомнил, что с середины 90-х годов в США всего было поставлено 122 РД-180.
Рогозин призвал США теперь летать на “своих метлах”.
Полёты в космос продолжатся, просто теперь они будут стоить дороже для США.
Немцы, тем временем, отключили свой телескоп на космической обсерватории Спектр-РГ, запущенной в сотрудничестве с Россией:
https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/rogozin-tolko-chto-podtverdil-chto-nemcy-samoproizvolno-otkliuchili-svoi-6220b0175529cb2055666b4c
Телескоп собирал данные в интересах мировой науки, отключать его не стоило. Но немцы в последнюю неделю вообще пошли вразнос. Похоже, та часть немецкой элиты, которую всё ещё контролирует США, находится сейчас в истерике.
2. Дискриминации теперь подвергаются даже кошки, если они из России:
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/03/03/17372809.shtml
Международная федерация кошек (FIFE) ввела запрет на участие в зарубежных выставках для котов и кошек из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское представительстве федерации.
Запрет не распространяется на выставки внутри страны, пояснили в представительстве. Там также добавили, что федерация запретила регистрацию в родословных книгах породистых котов и кошек, выведенных в России и купленных иностранными гражданами.
3. Ещё одни креативные западные санкции:
https://regnum.ru/news/cultura/3520273.html
Тургеневский дуб исключён из числа участников международного конкурса «Европейское дерево года», об этом в телеграмм-канале сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Решение принято 28 февраля, в последний день голосования.
«Мы присоединяемся к действиям, направленным на международную изоляцию России. Мы немедленно исключаем Российскую Федерацию из числа участников международного конкурса «Европейское дерево года…», — цитирует Клычков сообщение организаторов конкурса.
«Как вас напугало дерево? Чем оно угрожает вам? Как вы собираетесь вымарывать Тургенева из мировой литературы?», — недоумевает губернатор.
Глава региона предполагает, что, поскольку Тургеневский дуб входил в число лидеров, итоги голосования оказались неудобны организаторам.
«Никогда не понимал и не пойму шагов против тех, кто не сможет ответить. Хотите вы давить — давите, вводите санкции — вводите, включайте в санкции кого хотите, хоть меня, хоть любого чиновника в Орловской области, но дуб это выше моего понимания…» — написал Клычков.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году дуб, посаженный писателем Иваном Тургеневым в усадьбе Спасское-Лутовиново, был признан главным деревом России. 30 ноября 2021 года в результате сильного урагана дерево было повалено, но оргкомитет международного конкурса”Европейское дерево года-2022» тогда решил оставить его среди участников.
Источник: Место для дискуссий
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