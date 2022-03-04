 

Собянин посетил новый спорткомплекс “Арктика” на западе Москвы

04.03.2022, 17:35, Разное
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В спорткомплексе побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал ледовый дворец важным объектом для района и всего города.

Спорткомплекс начали строить в декабре 2019 года и завершили в августе 2021-го. Работы выполнялись на средства инвестора.

Собянин отметил интерес частных инвесторов к спортивным объектам. “В последние годы у нас вообще практически нет аукционов, на которых мы выставляем земельные участки под спортивные объекты. Я думаю, что это направление, несмотря на экономические трудности, будет и дальше развиваться”, – сказал градоначальник.

Общая площадь спорткомплекса – 13 тысяч квадратных метров. Там разместили четыре ледовые арены: две размером 58 на 26 метров, другие две – 56 на 26 метров. Для спортсменов оборудовано 20 раздевалок, камеры хранения, медицинский кабинет, прачечная с сушилкой.

Открыты залы для тренировок, игровых видов спорта и хореографии. Также в составе спорткомплекса построен 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками, детской зоной, сауной и раздевалками.

Ранее глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в 2022-2023 годах в городе введут в эксплуатацию четыре ледовых комплекса. В “Лужниках” появится ледовый дворец “Кристалл”, в районе Тропарево-Никулино возведут спортивный учебно-тренировочный комплекс академии фигурного катания “Ангелы Плющенко”. Еще несколько таких объектов построят за счет средств Адресной инвестиционной программы.



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