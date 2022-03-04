 

Володин раскрыл местонахождение сбежавшего с Украины Зеленского – но это фейк

04.03.2022, 17:35, Разное
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В пятницу, 4 марта, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский покинул Украину. По словам российского политика, депутаты Верховной Рады не могут попасть к президенту своей страны во Львове. “Теперь он (Зеленский – Прим. ред.) – в Польше”, – написал спикер ГД в своем телеграм-канале.

Напомним, на прошлой неделе Володин, ссылаясь на депутатов Верховной Рады, сообщал, что президент Украины спешно покинул Киев и отправился во Львов. Тогда же председатель Госдумы заметил, что все видео, которые Зеленский публиковал в Сети, были записаны заранее.

24 февраля российские войска начали специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В тот же день Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения и разрыве дипломатических отношений с Россией.

Ранее Вячеслав Володин призвал депутатов помочь семьям участников спецоперации на Украине. Политик напомнил о решении Госдумы признать независимость ДНР и ЛНР. Мол, если этого не было бы сделано, то на следующий день на Донбассе появились бы украинские националисты.



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