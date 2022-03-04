 

Студента МГУ отчислили за слишком малое пожертвования на строительство церкви

04.03.2022, 17:31, Разное
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С социологического факультета МГУ отчислили студента, который пожертвовал слишком малую сумму на строительство храма им. Святой Татьяны.

Позже вуз заявил что на самом деле учащийся саботировал учебный процесс.

Инцидент произошел в преддверии дня студента, когда все обучающиеся и сотрудники МГУ традиционно вносят пожертвования на строительства нового храма при университете. Этический кодекс учреждения предполагает ежегодные обязательные взносы в размере 10% от заработка.

– Вот вы представляете? Сегодня он не внес десятину, а завтра ее придется компенсировать из кармана какого-нибудь профессора в почтенном возрасте. Мы на этот храм 15 лет деньги собираем, и никогда я такой наглости не видел, – прокомментировал ситуацию источник на кафедре православной социологии.

Ситуацию со студентом уже взял под свой личный контроль проректор по воспитательной работе Варлаам (в миру Антонов). В дальнейшем студента могут не только исключить из университета, но и предать анафеме во всех академических кругах России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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