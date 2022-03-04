Kapous Professional: окрашивание для профессионалов и домашний уход для каждой

Почему стоит выбирать Kapous?

– Профессиональная косметика доступная каждому

– Европейское производство и двойной контроль качества

– Обучающие семинары по продукции

– Более 1500 продуктов и аксессуаров для парикмахеров, мастеров по маникюру, косметологов

“Чем эти профессиональные средства так хороши?”: их отличают высокое качество, современный процесс производства, широкий ассортимент, доступная цена. У продуктов Kapous проверенная временем эффективность средств и большое разнообразие оттенков.

Бренд внимательно относится к каждому клиенту. У вас появился вопрос? Не знаете как использовать продукт? Нужна помощь в выборе средств? Вы всегда можете обратиться в социальные сети Kapous и вы получите профессиональную консультацию от технолога бренда.

В прошлом году Kapous отметил свой юбилей. В 2001 году под этим брендом на рынке впервые появились профессиональные красители для волос.

Поддерживать красоту в домашних условиях поможет полноценный уход для всех типов волос. Приятные ароматы шампуней, масок и сывороток создадут из привычного мытья головы целую SPA-процедуру.

Вы мастер? Средства Kapous Professional то, что вам нужно для работы в салоне. Красители для тонирования и покрытия седины, обесцвечивающие порошки для осветления, восстанавливающие комплексы для реставрации волос и ухода. Хотите создать платиновый блонд, цвет яркой фуксии или идеальный черный оттенок? Средства Kapous подойдут под любую задачу и помогут воплотить все ваши идеи на волосах!

В социальных сетях Kapous публикует полезную информацию о продуктах, создает подборки средств по типу кожи и волос, проводит регулярные конкурсы с призами и сообщает подписчикам о ближайших акциях. Технологи бренда проводят прямые эфиры по каждому направлению и разбирают популярные вопросы подписчиков.

На сегодняшний день продукция Kapous представлена по всей России и в шести странах СНГ. С каждым годом технологии производства улучшаются, ассортимент расширяется и количество счастливых покупателей растет. Ежедневно Kapous дарит красоту миллионам женщин и мужчин по всему миру!

В Kapous каждая из вас найдет свой любимый продукт для красоты волос, заботы о теле и здоровья ногтей.