 

Kapous Professional: окрашивание для профессионалов и домашний уход для каждой

04.03.2022, 17:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Почему стоит выбирать Kapous?

– Профессиональная косметика доступная каждому

– Европейское производство и двойной контроль качества

– Обучающие семинары по продукции 

– Более 1500 продуктов и аксессуаров для парикмахеров, мастеров по маникюру, косметологов

 

“Чем эти профессиональные средства так хороши?”: их отличают высокое качество, современный процесс производства, широкий ассортимент, доступная цена. У продуктов Kapous проверенная временем эффективность средств и большое разнообразие оттенков. 

Бренд внимательно относится к каждому клиенту. У вас появился вопрос? Не знаете как использовать продукт? Нужна помощь в выборе средств? Вы всегда можете обратиться в социальные сети Kapous и вы получите профессиональную консультацию от технолога бренда. 

В прошлом году Kapous отметил свой юбилей. В 2001 году под этим брендом на рынке впервые появились профессиональные красители для волос. 

Поддерживать красоту в домашних условиях поможет полноценный уход для всех типов волос. Приятные ароматы шампуней, масок и сывороток создадут из привычного мытья головы целую SPA-процедуру.

Вы мастер? Средства Kapous Professional то, что вам нужно для работы в салоне. Красители для тонирования и покрытия седины, обесцвечивающие порошки для осветления, восстанавливающие комплексы для реставрации волос и ухода. Хотите создать платиновый блонд, цвет яркой фуксии или идеальный черный оттенок? Средства Kapous подойдут под любую задачу и помогут воплотить все ваши идеи на волосах!

В социальных сетях Kapous публикует полезную информацию о продуктах, создает подборки средств по типу кожи и волос, проводит регулярные конкурсы с призами и сообщает подписчикам о ближайших акциях. Технологи бренда проводят прямые эфиры по каждому направлению и разбирают популярные вопросы подписчиков. 

На сегодняшний день продукция Kapous представлена по всей России и в шести странах СНГ. С каждым годом технологии производства улучшаются, ассортимент расширяется и количество счастливых покупателей растет. Ежедневно Kapous дарит красоту миллионам женщин и мужчин по всему миру! 

В Kapous каждая из вас найдет свой любимый продукт для красоты волос, заботы о теле и здоровья ногтей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / ВВС США намерены разработать ядерный гиперзвуковой планер

25.09 / Евросоюз введёт новые нормы легитимности для развивающихся демократий

21.04 / Навальный находится в одиночной камере туберкулезной больницы

02.12 / Газпром свернул программу газификации регионов России по просьбе Лукашенко

19.03 / Король и королева Бутана отметили первый день рождения младшего сына: новые фото

01.02 / Возраст не помеха: прививку от коронавируса сделал 104-летний москвич

19.08 / Небольшие изменения в питании улучшат здоровье и помогут спасти планету

07.11 / Мнение: О самом эпичном поражении США прямо у нас на глазах

27.07 / Ксения Бородина жестко ответила на подозрения в увеличении груди

08.01 / Больше чем актер: 7 звезд, которые вышли за рамки своей профессии в кино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика