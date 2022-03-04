Оксана Акиньшина показала подросших детей от второго мужа Арчила Геловани

Актриса Оксана Акиньшина многодетная мама, у нее трое детей: 11-летний сын Филипп от первого брака и двое детей от продюсера Арчила Геловани – Константин и Эмми. 34-летняя звезда сериала “Контейнер” и “Полет” ведет закрытый образ жизни и личное держит подальше от чужих глаз. Однако иногда делает исключения. Например, вчера актриса показала подросших младших детей. Она разместила в сторис несколько фото без подписей и комментариев.

На снимках сын и дочь на горном заснеженном склоне: 9-летний Костя учится кататься на лыжах, а 5-летняя Эмми – на детском сноуборде. Лица детей максимально закрыты масками от защитного шлема. Судя по всему, дети сейчас отдыхают в горах. С ними ли их мама или фото сделали другие члены семьи, неизвестно.

Напомним, что с отцом своего старшего сына Филиппа Дмитрием Литвиновым актриса познакомилась в 2008 году. Через год летом у пары родился ребенок, однако молодые родители все-таки расстались. Оксана до Дмитрия встречалась с Сергеем Шнуровым, а до этого – с Алексеем Чадовым.

В 2012 году Акиньшина во второй раз вышла замуж. Ее супругом стал кинопродюсер Арчил Геловани. Через шесть лет, когда у пары уже подрастало двое детей, Оксана объявила, что расстается с Арчилом. Позже в том же 2018 году она призналась, что по-прежнему живет с мужем. Впрочем, уже в 2020 году появились первые слухи, что Акиньшина встречается с Данилой Козловским, своим партнером по съемочной площадке фильма “Чернобыль” . В прошлом году актеров не раз видели вместе, однако ни Козловский, ни Акиньшина свои отношения не комментируют.

Оксана Акиньшина и Данила Козловский, Лондон, 2021 год