В мире: Украинцы поразили Европу хамством и неблагодарностью

Соседи Украины – Польша, Молдавия, Болгария и так далее – срочно встречают сотни тысяч беженцев из этой страны. Встречают со всем радушием, вплоть до бесплатного жилья, продуктов и медикаментов. Однако то, как многие из понаехавших отреагировали на это гостеприимство, повергло жителей этих стран в настоящий шок.

Помимо всего прочего, конфликт на Украине – мощная волна внутренних переселенцев и беженцев, выехавших в сопредельные с Украиной страны. Представительница Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шаби Манту утверждает, что по состоянию на 2 марта Украину покинули почти 836 тыс. человек. По состоянию на 4 марта – уже более миллиона. По озвученным в СМИ данным, примерно 500 тысяч из них прибыли в Польшу, более 100 тысяч – в Венгрию. Сколько стали беженцами, не покидая Украины, вряд ли кто-то считал.

На самом деле, их даже больше. Релокация работников отдельных компаний (вместе с семьями) началась еще в декабре и продолжалась в первые месяцы 2022 года. К тому же украинцы выезжали и выезжают не только в страны ЕС, но и в Турцию, Молдавию, Белоруссию. Разумеется, что такое количество людей, одномоментно переехавших, не могло не создать напряжения и конфликтных ситуаций.

Пустые полки и «выездной налог»

Конфликты начинаются ещё на территории Украины: дороги забиты машинами и автобусами с беженцами. Из-за проверок на блокпостах движение сильно замедлено, а перед КПП, ведущими в соседние страны ЕС и вовсе выстраиваются очереди длиной в несколько десятков километров. Украинские таможни и прежде славились коррупцией, а теперь и вовсе настало золотое время. Провести в обход очереди, дать добро на выезд мужчины в возрасте 19-60 лет. В СМИ сообщают о массовых случаях отказа пограничников от взяток. Однако есть и другая информация: мало давали. Проехать в обход очереди сегодня стоит от 1500 долл.

Ещё одна проблема — во Львове кончаются продукты. Торговая сеть в любом городе рассчитана на определённый, хорошо известный спрос. А тут и сами львовяне начали запасать продукты (в ожидании, когда спецоперация докатится и до них), и переселенцы повышенный спрос создают: «Завозите продукты из Европы! Прилавки магазинов уже почти пустые!», — призывают горожане.

В юго-западном направлении (в Молдавию, а также в Румынию и Словакию) отправились ещё несколько десятков тысяч человек. Из Румынии и Словакии вестей пока нет, а вот для молдаван украинские беженцы стали настоящим культурным шоком. О чём свидетельствуют видеообращения к понаехавшим и собирающимся понаехать.

Нескромное поведение

Основная претензия — беженцы забывают, что «здесь вам не дома» и начинают качать права: требуют говорить с ними на украинском языке, требуют комфортных условий размещения, пробуют майданить — в общем ведут себя так, как привыкли дома.

Отдельный момент — всё это делают в том числе мужчины призывного возраста. Опустим вопрос, как они вообще оказались в Молдавии, хотя после введения военного положения границы для них закрыты. Ну, не хочет человек воевать за Украину Порошенко и Зеленского. Поэтому он берёт семью, даёт в зубы пограничнику пачку долларов, едет куда-нибудь в Вулканешты и там тихо пересиживает смутное время.

Ради объективности, далеко не все так поступают: с 24 февраля на Украину из Европы вернулись 80 тыс человек, в основном мужчины. А вот тех, кто сначала кричит «Слава Украине!», а после начала спецоперации бежит в Молдавию, чтобы кричать «Слава Украине!» и терроризировать официантов украинской мовой — понять уже сложно.

А вот кадры из Болгарии. Излюбленная дисциплина украинского патриота — разрисовать и загадить памятник — намного напрягла местных жителей. Нет, они и сами не святые. 25 февраля болгары в Бургасе и сами такое же безобразие учудили. Но есть разница. Болгары, как-никак, у себя дома. И даже если они ведут себя как свиньи — это их право. А вот когда себя так начинает вести гость, это уже немного другой коленкор.

Польша: ждём до 5 млн беженцев

Похожие вести доходят и из Польши.

«Уважаемые волонтеры, очень просим предупредить всех людей, что они не клиенты турфирмы и в пятизвездочный отель их не привезут, – гласит текст в одной из польских соцсетей. – Поляки не обязаны предоставлять какие-то суперусловия и обслуживать приезжих. Идет много жалоб от польских жителей, что приезжают украинцы, покрутят носом, посмотрев, что кухня общая на две разных комнаты для разных семей, и уходят молча. Просьба к волонтерам — необходимо фильтровать тех, кто нуждается по настоящему в жилье, и тех, кто хочет комфортные условия. Последние пусть ищут себе жильё сами».

И это при том, что в Польше ждут наплыва от 1 до 5 млн беженцев, т.е. условия для вновь приехавших будут только ухудшаться. А значит, подобные конфликты станут постоянными.

Кстати, поляки не просто принимают украинцев, но и тут же пристраивают их к делу: украинцам открывают рынок труда. В этом есть своя логика: чем принимать неясное пока число беженцев на государственный кошт, проще их разместить и дать работу, пусть кормятся сами.

Только в этом решении скрываются подводные камни. Во-первых, украинцы и без того самая многочисленная диаспора в Польше. И приезд ещё сотен тысяч соотечественников, конечно же, обвалит цены на рынке труда. «Мы и так там работали за гроши, а теперь будем и вовсе за еду пахать» — такие невесёлые настроения царят среди гастарбайтеров.

Второй потенциально конфликтный момент уже межнациональный. Чем меньше платят украинцам, тем меньше начинают платить и полякам, там эту зависимость уже знают.

На Запад!

Но это если в Польше. Тогда как ЕС в целом ждут проблемы, в сравнении с которыми даже наплыв сирийских беженцев померкнет.

«Мы хотим впервые применить правовую базу, созданную после Балканских войн. Это означает, что беженцы из Украины не будут обязаны проходить процедуру получения убежища. Они получат временную защиту в ЕС на срок до трех лет», — заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Иными словами, сегодня можно совершенно легально свинтить в Евросоюз просто на основании наличия украинского гражданства. И сидеть там в ближайшие три года на хорошем пособии.

С гуманитарной точки зрения это, конечно, благородно. Но есть нюанс. Жителю Харькова или Мариуполя в ЕС добраться нереально. Из Волновахи тоже. Ну кто рискнёт ехать через несколько зон боевых действий? Да ещё с детьми, котами и стариками? Поэтому в ЕС под процедурой временной защиты окажутся в основном жители Западной Украины — которые (пока, по крайней мере) боевыми действиями не затронуты вообще никак. Ну, если не считать дефицита топлива и пустеющих полок магазинов.

Поэтому, уважаемая Нэнси Фезер, а также иные официальные лица. Если вы действительно хотите помочь украинцам, лучше заставьте Зеленского через послов G-7 и представительство ЕС на Украине быть сговорчивее на переговорах. А ещё лучше — настоятельно попросите его запретить ВСУ и прочей теробороне размещаться в жилой застройке. Если на Украине перестанут стрелять, то украинцы перестанут уезжать, ферштейн?

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