Совфед одобрил законопроект о кредитных каникулах

Норма о кредитных каникулах, за которой смогут обратиться россияне, а также субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), одобрена Советом Федерации.

Согласно закону, заемщик, которым может быть физлицо или субъект МСП, может при наличии оснований до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита, передает ТАСС.

В законе говорится, что заем должен быть взят до 1 марта 2022 года или до вступления закона в силу. Заемщик должен соответствовать нескольким условиям. Размер кредита не должен превышать максимального размера, установленного правительством России. Доход заемщика за месяц до обращения должен снизиться на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за год до обращения. В отношении этого заемщика на момент обращения не должен действовать аналогичный льготный период.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, наделяющий Банк РФ правом в 2022 году приостанавливать на срок до полугода проведение операций и сделок кредитными и некредитными финансовыми организациями.