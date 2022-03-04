 

Совфед одобрил законопроект о кредитных каникулах

04.03.2022, 17:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Норма о кредитных каникулах, за которой смогут обратиться россияне, а также субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), одобрена Советом Федерации.

Согласно закону, заемщик, которым может быть физлицо или субъект МСП, может при наличии оснований до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита, передает ТАСС.

В законе говорится, что заем должен быть взят до 1 марта 2022 года или до вступления закона в силу. Заемщик должен соответствовать нескольким условиям. Размер кредита не должен превышать максимального размера, установленного правительством России. Доход заемщика за месяц до обращения должен снизиться на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за год до обращения. В отношении этого заемщика на момент обращения не должен действовать аналогичный льготный период.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, наделяющий Банк РФ правом в 2022 году приостанавливать на срок до полугода проведение операций и сделок кредитными и некредитными финансовыми организациями.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / В Армении заявили о возможности отзыва заявления об отставке президента

16.07 / “Проявляют харрасмент”. Корниенко возмутился, что политика, который займет в Раде место Монастырского, журналисты называют “ноунеймом”

09.08 / Новый кроссовер Bentley Bentayga Speed будет представлен на следующей неделе

05.10 / В Украине введут новый стандарт безопасности на дорогах

12.10 / В Украине зафиксировали рекордное количество вызовов скорой помощи за сутки. В Минздраве назвали причину

23.07 / «Символы нетерпимости и расизма» — конгресс США проголосовал за удаление памятников конфедератам из Капитолия

08.08 / В ЛНР сообщили, что ВСУ заставляют гражданских копать им окопы

27.02 / США пообещали ввести новые санкции против РФ «в течение недель»

22.12 / Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на среду

06.08 / Жительница Бейрута показала видео с игрой на пианино посреди обломков дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика