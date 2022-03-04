Глава Минздрава назвал ситуацию с лекарствами в РФ стабильной

Ситуация с лекарственными препаратами в РФ стабильная, в стране сформированы значительные запасы лекарств, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Ситуация с лекарствами на сегодня стабильная. В стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов», – отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам совещания по вопросам обеспечения медицинской продукцией, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Кроме того, в РФ будет создана межведомственная рабочая группа для повышения стабильности в обеспечении препаратами и медизделиями в период санкций.

«Соответствующее решение принято на совещании, которое прошло в Минздраве России. В нем приняли участие представители Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной группы (ФАС) службы, Росздравнадзора и эксперты», – говорится в сообщении.

Мурашко также подчеркнул, что российские и иностранные производители подтверждают продолжение своей работы, заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало. По его словам, Минздрав совместно с федеральными органами власти и регионами, уже занимается выработкой первоочередных мер по совершенствованию подходов к обеспечению медицинской продукцией в текущей ситуации.

Ранее в Госдуме спрогнозировали ситуацию с лекарствами в РФ после введения санкций.

В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей. После начала операции по демилитаризации и денационализации Украины Евросоюз, США, Великобритания и ряд других стран объявили о новых санкциях против России.

На совещании о текущей экономической ситуации премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что надо выработать меры по преодолению последствий от санкций и минимизировать их влияние на экономику России. «У РФ есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на новые санкции, важно минимизировать влияние ограничений на нашу экономику, чтобы она продолжала развиваться, сохранялась устойчивость финансовой системы, ну и, значит, в полной мере выполнялись программы и проекты, которые мы наметили, в том числе и в рамках достижения национальных целей развития, поставленных президентом», – сообщил Мишустин.

Ранее сообщалось, что ЕС и его партнеры намерены работать над тем, чтобы запретить российским «олигархам» использовать их финансовые активы на рынках этих стран. Кроме того, США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе президента РФ Владимира Путина. Великобритания также ввела санкции в отношении Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.