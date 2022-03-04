Мнение: Конспирологи ЖЖ радуются войне



ПРБ. Все, кроме баб – в форме

Вчера заметил любопытную вещь: самые записные конспирологи ЖЖ, гремевшие в прошлом – Астеррот, Галковский, Косарекс – почему-то оказались невероятно воодушевлены и взбодрены начавшейся войной с Украиной и азартно “топят” за “скорейшую победу”. Скажем, Галковский: для проформы немного посокрушался относительно “крови и страданий”, указал на свои “украинские корни”, а также на то, что типа няня их детей – с Украины и сейчас в Харькове, заверил в своей симпатии к “простым украинским людям”, даже всплакнул – ну и после этого два своих стрима посвятил тому, как это правильно и необходимо – “обнулить Украину”, не забывая постоянно выражать уверенность в том, что победа “русского оружия” будет неизбежна, а все санкции Запада – ерунда и они будут очень скоро отменены. Украина, по давнему мнению Галковского, “не нужна”, ее и не будет, а единственно, кого стоит пожалеть – это новоявленную “украинскую интеллигенцию”: в основном молодых людей, которые воспитаны на украинском языке и говорят меж собой строго по-украински, а также пытаются читать (и писать) новую литературу на украинском языке. Они, мол, одни только и будут страдать без украинского государства – но, в принципе, и бог с ними, поскольку все равно их была горстка и они находились в трагическом отрыве от своих советско-украинско-российских корней, даже от собственных родителей.

Или Астеррот. Его вообще не узнать. Последние годы знатнейший конспиролог всея Руси, “широко известный в узких кругах”, впадал во все более глубокую депрессию и меланхолию, предрекал скорый конец и полное расчеловечивание мира, не видел никакого выхода – но вот я глянул его последние “военные” посты – и ба! Похоже, Астеррот внезапно узрел свет в конце туннеля!

Теперь он бодр, весел, и его, думаю, можно хоть сейчас брать пресс-секретарем МинОбороны вместо унылого Конашенкова. Все происходящее в последнее время он назвал “Необъявленной войной НАТО против России”, а главная задача НАТО, по Астерроту – “публично заявленное de facto намерение физически уничтожить Россию со всем её населением”.

Однако НАТО суждено обломать зубы: “военные пытаются исправлять непоправимые последствия ошибок политиков и дипломатов”, а у России – внезапно отличные перспективы: “В 2012м Рубикон был перейдён. Сегодня это ослепительно очевидно. Нас хотят уничтожить, в первую очередь, Европа. С США ещё можно договориться. Они гегемон и в состоянии решать, с кем им поделить мир. Россия запросит меньше, чем Европа, Китай, или Япония с Индией. Это оптимальный расклад для США. Если Россия покажет свою военную пригодность вна Украине, такой вариант совершенно не исключён”.

Хотя и не без издержек: “Правда, правовое государство сохранить американцы нам не дадут. С них и Европы более,чем достаточно. Намучались с идеологическими и финансовыми диверсиями имени Джорджа Сороса, за которым маячат длинные уши европейской аристократии (потомственных антисемитов, сатанистов, людоедов и вампиров)”.

Но ведь лучше так, чем совсем никак? (как бы спрашивает нас Астеррот). И переходит к описанию военных успехов, в плане которых его в принципе все устраивает, есть только небольшое сожаление, что армия РФ ввиду излишней мягкотелости и гуманизма пока не применяет ковровые бомбардировки городов:

“Многое зависит от военных успехов русской армии. Пока всё идёт хорошо. К сожалению, вместо приоритета уменьшения потерь среди наших военнослужащих избрана стратегия уменьшения потерь среди украинцев, в особенности, гражданских. Однако, в этом есть и свои плюсы. Меньше риски использования потерь среди гражданских в информационной борьбе. Армия имени Толстого и Достоевского! Хотя ковровые бомбардировки городов, в которых сосредотоены войска противника, были бы в военном отношении эффективней и позволили выиграть главное – время”. Феерия…

Ну а у Косарекса (которого еще Галковский в прежние вегетарианские времена изобличал как порнографа) – просто ежедневные подробные военные сводки с полным сочувствием к самой идее военной операции. Правда, у Косарекса, пожалуй, первого появились и нотки некоторого разочарования “успехами”, вот его последняя запись:

“Если верить Путину, что всё идет по плану, то надо признать, что план дурной. Об взятии городов и сел объявляют по нескольку раз. Зашли, ушли, снова попытались зайти, пришли, ушли, причина ухода непонятна. Грубо говоря, зачем брать город или село, если вы потом уходите и оставляете приветствовавших вас на растерзание бандеровцев? Сумы сколько раз брали? Сколько раз брали Мелитополь, Херсон, Николаев? Как Аваков мог спокойно проехать из Киева в Харьков и консолидировать бандеровское сопротивление? Странные сообщения наполняют Интернет – взяли город, оставили корридор, чтобы противник мог уехать без автоматов, получить новые автоматы и снова воевать. В наше время автомат дешевка, в Первую мировую винтовок не хватало, выпустили без винтовки, пришел, а новой винтовки на складе нет”.

Общее для всех наших мыслителей-конспирологов – явный или скрытый упрек российских военных в гуманизме: почему-то они, на взгляд альтернативных мыслителей, слишком церемонятся с украинскими жителями – нет ковровых бомбардировок, лагерей для пленных и прочего. И второе общее – уверенное убеждение, что, несмотря на все “шероховатости” – все же само дело у России правое, она, мол, таким образом, возглавила “бунт” (определение от Косарекса) против бесчеловечного “нового мира”, власти рептилоидов и Новой Нормальности.

Мысль, что вся нынешняя война ведется по заказу и под прямым руководством тех же рептилоидов, решая задачи дальнейшего обесчеловечивания мира и Торжества Новой Нормальности – почему-то ни одному из смелых Адептов Альтернативной Реальности даже не приходит в голову.

Мне скажут: зачем, дескать, обращать внимание на сумасшедших фриков, кто они такие, кто их слушает… Боюсь, тут все наоборот: это многочисленных (в фейсбуке) интеллигентов и слушателей Эха Москвы никто давно не слушает, а конспирологи ЖЖ – это отражение темного подсознания русского народа, его глубинной сущности; как они думают – так чувствуют, ЧУЮТ ПРАВДУ (только не могут выразить, “улица корчится, безъязыкая”) миллионы и миллионы нашего “глубинного народа”. Они – очень хороший индикатор состояния умов в России-Как-Она-Есть.

UPD. Вот Галковский очень кстати подогнал – как для иллюстрации: