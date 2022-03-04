Мнение: Настоящие русские не воюют с русскими. Еще раз о людях и фашистах



Итак, за последние сутки случились две трогательные истории. О настоящих людях. О русских, а не о западных паразитах, где давно ничего человеческого не осталось, а каждый друг другу волк. Но об этом вам не расскажут те, кто ходит с плакатиками "Нет войне!". Потому что их интересует только новый айфон и собственное брюхо, давайте не врать себе и окружающим.

Итак, история первая – шикарная.

Командир специального отряда быстрого реагирования по Кемеровской области полковник Константин Огия (на фото), считавшийся погибшим на Украине, оказался жив. Местный житель помог выйти из окружения российскому офицеру и связаться с руководством.

Это просто офигеть, это не кино! Его признали погибшим в Министерстве Обороны! Вы представляете, что творится сейчас в его семье? Что творилось, когда там узнали?

Полковник, кстати, продолжает оставаться на передовой, хотя мог лечь в госпиталь. А вывел его и его группу простой житель той местности! Вы понимаете как это важно? Пока Гозман и Ко говорят нам, что народ Украины против?

И история вторая – трогательная.

Российские военные спасли раненого украинского националиста — его в суматохе ранили свои, а потом бросилиБойцу нацбата ВСУ Ивану Чеховскому повезло — его нашли российские военные. С простреленной ногой он лежал в перелеске и знал, что помощи ждать неоткуда. Командир и товарищи бросили его на произвол судьбы. В военном госпитале ВС РФ врачи достали пулю — она была выпущена из украинского пистолета ФОРТ-12. Теперь Ивану сделают операцию, и он снова будет ходить. Но воевать с Россией он больше не хочет и товарищам не советует.

Представляете, да? В смысле, вы можете верить, что украинские нацики поступили бы также? И в этом вся разница.

Русские воюют за мир, сволочи, которые поддерживают Запад – поддерживают войну.

Наше дело правое, мы победим!

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