В магазине он стоит недешево, но иногда просто необходим: как сделать сухой шампунь самостоятельно

Сухой шампунь – удобное и практичное средство для поддержания чистоты волос. Его легко использовать, когда нет возможности вымыть голову обычным способом. Он впитывает сало из прядей, и вы можете еще на день отложить мытье волос. Но магазинные средства стоят недешево и нередко содержат синтетические ингредиенты, которые могут раздражать кожу. В статье мы расскажем, как сделать сухой шампунь самостоятельно из натуральных продуктов.

Глина и арроурут

Арроурут – это крахмал из тропического растения маранта. Его получают из корней, превращая их в порошок. Арроурут можно приобрести в интернет-магазинах, занимающихся продажей продуктов диетического и здорового питания.

Возьмите следующие пропорции продуктов:

арроурут – 7 столовых ложек; сухая порошкообразная глина – 2 столовые ложки; эфирное масло (на ваш вкус) – 24 капли.

Подготовьте также миску, воронку и пульверизатор.

Перемешайте в миске сухие ингредиенты. Теперь добавьте эфирное масло. Через воронку пересыпьте смесь в пульверизатор. Добавьте такое количество воды, чтобы состав легко разбрызгивался. Еще раз хорошо перемешайте продукты.

Нанесите состав на волосы и помассируйте голову, начиная от корней прядей. Глина и аррорут заберут излишки кожного сала с шевелюры. Рецепт подходит как для темных, так и для светлых прядей.

Крахмал тапиоки и кизельгур

Кизельгур, или диатомитовая земля, – это порошок, который получают из осадочной горной породы, богатой минеральными веществами. Для использования в косметических целях лучше приобретать пищевой кизельгур.

В сочетании с крахмалом тапиоки кизельгур эффективно впитывает излишки сала. В этом рецепте также используется адсорбент – порошок активированного угля. Он поглощает с прядей неприятные запахи.

Подготовьте следующие ингредиенты:

крахмал тапиоки – 9 чайных ложек; кизельгур – три четверти чайной ложки; порошок активированного угля – четверть чайной ложки.

Хорошо перемешайте все продукты в миске и используйте состав в качестве сухого шампуня. Это средство подходит только для темных волос.

Какао-порошок и пищевая сода

Какао-порошок и пищевая сода – простые продукты, которые есть на каждой кухне. Из них можно приготовить сухой шампунь для волос темного цвета.

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Возьмите по столовой ложке какао-порошка и пищевой соды. Тщательно перемешайте их. Нанесите состав на волосы, а затем расчешите пряди, удаляя смесь. Вы можете также использовать фен, чтобы сдуть порошок и придать шевелюре объем.

Арроурут с корицей или какао

Арроурут можно использовать не только с глиной, но и с обычными пищевыми продуктами. Для светлых прядей возьмите корицу, а для темных – какао-порошок.

Вам понадобятся следующие продукты:

арроурут – 1-2 столовые ложки; порошок корицы или какао-порошок – 1-2 столовые ложки; эфирное масло (на ваш вкус) – 7 капель.

Перемешайте порошкообразные ингредиенты. Затем накапайте в смесь эфирное масло. Еще раз перемешайте состав.

Нанесите средство на волосы и помассируйте голову мягкой щекой, начиная от корней. Арроурут заберет из прядей жир, а эфирное масло и специи придадут шевелюре приятный запах.

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Тальк

Тальк – самое простое и доступное домашнее средство. Это основной компонент детской присыпки, которая найдется в любой аптечке. Вам не придется использовать никаких дополнительных ингредиентов, так как тальк отлично справится со совей задачей.

Нанесите на пальцы немного детской присыпки. Равномерно распределите ее по прядям и помассируйте голову. Затем хорошо расчешите пряди, чтобы в них не оставалось белого порошка.

Тальк не окрашивает волосы, поэтому его можно использовать на прядях любого цвета. Если у вас темные волосы, то старайтесь тщательно вычесывать остатки порошка.

Заключение

Эти домашние сухие шампуни не только очищают пряди, но и придают шевелюре прикорневой объем. Они идеально подходят для обладательниц тонких волос. Вы сразу заметите эффект от применения этих средств. Жировая пленка на прядях исчезнет, а волосы будут выглядеть чистыми.

Важно помнить, что как фабричные, так и домашние сухие шампуни не подходят для ежедневного применения. Их можно использовать только в экстренных случаях. При частом нанесении эти средства пересушивают пряди и кожу головы. Волосы станут ломкими и слабыми, а затем начнут выпадать.

Не используйте сухие шампуни, если ваша кожа на голове чрезмерно сухая. От этих средств также нужно отказаться при себорейном дерматите и псориазе.