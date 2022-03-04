“Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!” Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел

“Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!” – призвала она.

Мозговая отметила, что ее попросили написать это оставшиеся и делающие все, что могут, и держащие оборону.

“Но им “добрые” родственники, друзья и знакомые начинают рассказывать, что все пропало, нас сдали, всем п…зда, нех…й там сидеть, срочно бегите! Бл…дь, прекратите это делать! Уехали – и сидите тихо, делайте что-нибудь по возможности, не быкуйте там и не запугивайте оставшихся здесь! Никто не собирается осуждать женщин, особенно тех, кто вывез детей! Все все понимают”, – заявила она.

Мозговая добавила, что о мужчинах у нее свое мнение.

“Я бы презирала своего мужа, если бы он уехал и не остался, но также я бы и себе не простила, если бы бросила его здесь. Мы одна семья, и будем и в горе, и в радости до конца! Это мое понимание! И да, я считаю, что если все уедут, то защищать нечего! Город, село – это прежде всего люди, энергия их, а не просто стены, даже если очень красивые и старинные! Мы, оставшиеся, наполняем своей энергией и смыслом те города, где мы остались!” – написала она.

Мозговая призвала людей помогать друг другу и каждому делать что-то для Победы.

“А не можете – сидите и не п…здите! Мира всем! А Украине – победы! Слава Украине!” – завершила она пост.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/2077736125728147

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

В ночь на 4 марта оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС, возник пожар, была нарушена ядерная безопасность.

3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

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