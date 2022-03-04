В Херсоне местные жители не приняли “гуманитарную помощь” России, они вышли на площадь с украинскими флагами

В Херсоне, куда зашли российские оккупационные войска, горожане вышли на митинг с украинскими флагами и отказались принимать “гуманитарную помощь” от агрессора. По их информации, грузовики уехали после того, как люди не приняли “помощь” от оккупантов.

Украинский режиссер Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Сергей Павлюк заявил в видеообращении в своем Facebook с площади в центре города, что “привезли бл…дскую гуманитарку, и сейчас ее увозят”.

“Сейчас нет интернета, Vodafone и “Киевстар” не работают. Но передайте всем, чтобы не волновались, в Херсоне все хорошо, Херсон – это Украина. Завтра встречаемся тут в 10 часов и продолжаем говорить с этими козлами и говорить: “Слава Украине!” – крикнул он.

https://www.facebook.com/pavlyuksergiy/videos/502840397868244/

Он показал несколько видео с митинга, который проходит на площади. Павлюк обратил внимание аудитории, что на административных зданиях – флаги Украины.

https://www.facebook.com/pavlyuksergiy/posts/4833755906670322

Контекст:

Херсон сейчас в осаде оккупантов, 3 марта председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута сообщил, что оккупанты полностью заняли здание ОГА.

Корреспонденты украинских СМИ, которые остаются работать в Херсоне, сказали изданию “ГОРДОН” вечером 3 марта, что ситуация в городе на третий день осады сложная. Власти предупредили о возможной гуманитарной катастрофе и призвали правительство и Вооруженные силы сделать зеленый коридор, чтобы в город могли ввезти медикаменты и продукты.

4 марта оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и “Київстар” во всей области, сообщил Лагута. Он пишет, что РФ не соглашается на гуманитарный коридор.

“Украинскими властями были сформированы 19 фур для обеспечения нужд Херсона и области наиболее необходимым. А теперь рашисты говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь. Мы и дальше будем требовать от оккупантов возможности подвоза украинской гуманитарной помощи”, – заявил он в Telegram.

2 марта жители Херсона отобрали у российских оккупационных войск флаги Украины, которые те сняли, войдя в город.

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

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