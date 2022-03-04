 

В Херсоне местные жители не приняли “гуманитарную помощь” России, они вышли на площадь с украинскими флагами

04.03.2022, 16:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Херсоне, куда зашли российские оккупационные войска, горожане вышли на митинг с украинскими флагами и отказались принимать “гуманитарную помощь” от агрессора. По их информации, грузовики уехали после того, как люди не приняли “помощь” от оккупантов.

Украинский режиссер Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Сергей Павлюк заявил в видеообращении в своем Facebook с площади в центре города, что “привезли бл…дскую гуманитарку, и сейчас ее увозят”. 

“Сейчас нет интернета, Vodafone и “Киевстар” не работают. Но передайте всем, чтобы не волновались, в Херсоне все хорошо, Херсон – это Украина. Завтра встречаемся тут в 10 часов и продолжаем говорить с этими козлами и говорить: “Слава Украине!” – крикнул он.

https://www.facebook.com/pavlyuksergiy/videos/502840397868244/

Он показал несколько видео с митинга, который проходит на площади. Павлюк обратил внимание аудитории, что на административных зданиях – флаги Украины.

https://www.facebook.com/pavlyuksergiy/posts/4833755906670322

Контекст:

Херсон сейчас в осаде оккупантов, 3 марта председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута сообщил, что оккупанты полностью заняли здание ОГА.

Корреспонденты украинских СМИ, которые остаются работать в Херсоне, сказали изданию “ГОРДОН” вечером 3 марта, что ситуация в городе на третий день осады сложная. Власти предупредили о возможной гуманитарной катастрофе и призвали правительство и Вооруженные силы сделать зеленый коридор, чтобы в город могли ввезти медикаменты и продукты.

4 марта оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и “Київстар” во всей области, сообщил Лагута. Он пишет, что РФ не соглашается на гуманитарный коридор.

“Украинскими властями были сформированы 19 фур для обеспечения нужд Херсона и области наиболее необходимым. А теперь рашисты говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь. Мы и дальше будем требовать от оккупантов возможности подвоза украинской гуманитарной помощи”, – заявил он в Telegram.

2 марта жители Херсона отобрали у российских оккупационных войск флаги Украины, которые те сняли, войдя в город. 

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / “Каждый раз думаешь, что это потолок”, “Такую Тину мы еще не видели”. Тина Кароль снялась топлес

12.03 / Решетилова: Роль трех братьев Литвинов в новейшей истории Украины еще совсем не исследована. Но я рада, что СНБО о них вспомнил

21.05 / Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся дожди

30.06 / Эксперт объяснил значение принятого в Китае закона о нацбезопасности Гонконга

17.07 / Украина потратила на американских юристов для дел против РФ свыше 5 млн долларов

16.12 / “Валера, выбираем. Египет растет”. СМИ показали, как нардеп от “Слуги народа” в Раде бронировал отель в Доминикане

09.11 / Кернеса зарегистрировали мэром Харькова после заявления в электронном виде

22.08 / Символическое поражение и эгоизм – обозреватель El Pais о значении вывода войск США из Афганистана

24.07 / Le Monde – компромисс по «Северному потоку — 2» ставит под удар европейское единство

06.11 / Поклад: Композитор Ивасюк был уникален. Подобные ему рождаются редко. Только если Господь хочет одарить народ, он спускает на Землю душу, вложив в нее талант

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика