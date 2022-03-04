Совфед одобрил законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям

Совет Федерации одобрил в ходе пленарного заседания 4 марта закон, который вводит уголовную ответственность вплоть до трех лет лишения свободы за призывы ввести иностранные санкции в отношении России.

Уголовный кодекс в связи с этим дополняется новой статьей, теперь призывы ввести экономические санкции или продлить политические в отношении России, компаний или граждан будут наказываться штрафом в размере 500 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до трех лет, передает ТАСС.

Принудительной мерой наказания может стать лишение свободы, принудительные работы сроком до трех лет, арест до шести месяцев, лишение свободы до трех лет с грозящим штрафом до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до одного года.