 

Турция выразила готовность организовать встречу Лаврова и Кулебы в Анталье

04.03.2022, 15:54, Новости дня
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Власти Турции заявили, что готовы организовать встречу глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в ходе дипломатического форума в Анталье, сообщил 4 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после экстренного заседания глав МИД из стран НАТО.

«Турция – одна из немногих стран, способных наладить диалог с обеими сторонами. Еще до начала войны мы планировали собрать обоих министров иностранных дел на дипломатическом форуме в Анталье, но это было до войны. Мы хотим свести украинскую и российскую стороны на министерском уровне. Лавров вчера подтвердил свое участие [в дипломатическом форуме], но я не знаю, может ли в этих условиях приехать глава МИД Украины», – цитирует его ТАСС.  

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте. Отношения Анкара продолжает развивать как с Россией, так и с Украиной.



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