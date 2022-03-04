«Лицемерие»: российские знаменитости осудили коллег, вставших на сторону киевского режима

Ряду российских исполнителей было выгодно все восемь лет не замечать ужасы, на которые Украина обрекла жителей Донбасса. Такое мнение выразили их коллеги по цеху.

Напомним, среди звезд, которые поддержали киевский режим оказались Иван Ургант, Борис Акунин, Сергей Лазарев и другие. Большая часть артистов считает, что их коллеги не понимают реального положения дел или им просто не выгодно замечать очевидного.

Так, известная актриса Юлия Михалкова напомнила артистам, которые заявили, что им «стыдно за Россию», об их молчании, когда украинские военные на протяжении долгого времени уничтожали населенные пункты в Донбассе.

А вот журналистка Леся Рябцева считает, что знаменитости делают свои заявления только лишь из собственной выгоды.

«Даже если ты мог не знать кого-то, кто жил в Донецке и Луганске, но у кого-то из знакомых там есть родственники, близкие или друзья. А когда делают вид, что этого ничего не было, а вот сейчас вдруг что-то произошло, — лицемерие», — отметила Рябцева.

Аналогичную точку зрения поддержал и писатель Александр Конторович. С его слов, жители Донбасса за годы конфликта не видели спокойной жизни, к которой привыкли многие российские звезды.