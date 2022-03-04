 

Из-за ошибки оборудования банкоматы могут работать в режиме шредера

04.03.2022, 15:31, Разное
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ЦБ выпустил уведомление для банков, в котором указано, что некоторое банковское оборудование, обладающее роторным механизмом для рециркулирования внесенной валюты из-за сбоя, возникшего по причине ошибки в программном обеспечении случайным образом переключает механизм для пересчета и проверки купюр в режим уничтожителя бумаги (шредер).

Столкнувшиеся с проблемой граждане замечали, что в момент пересчета купюр, после закрытия шторки при внесении валюты в банкомат, звук, издаваемым механизмом, изменялся и давал вместо булькающего втягивания металлический лязг, напоминающий ножницы. Затем оборудование просто выплевывало разрезанные на мелкие полоски внесенные денежные знаки как нераспознанные купюры. При этом любое нажатие кнопки «отмена» не помогало, а только увеличивало количество разрезов.

Сервисная компания по обслуживанию банкоматов уверяет, что проблема случайная и вероятность срабатывания механизма шредера в банкомате немного преувеличена, в некоторых случаях купюры просто разрезаются на пару частей, которые можно просто склеить скотчем.

В Сбербанке на вопросы издания о том, встречается ли такая проблема в банкоматах отделений сообщили, что диагностику роторного механизма для приема купюр можно выполнить набором команды «456» на клавиатуре устройства строго до использования карты, и если на экране отображена зеленая галочка в виде ножниц около графы «внесение», то следует воспользоваться другим устройством. Проблема чаще всего встречается при внесении денежных знаков нового образца номиналом 2000 рублей

На вопросы журналистов к заводу изготовителю редакция получила ответ, что поскольку регион местонахождения устройств попадает под ограничения санкционного эмбарго, компания снимает с себя в данный момент любую ответственность за некорректную калибровку лапок захвата купюр, расположенных рядом с защитными ножами, и не гарантируют отсутствие сбоев антивандального механизма захвата фальшивых денежных знаков с выводом их из обращения путем измельчения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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