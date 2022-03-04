Скандалы: Семя из стран НАТО

Импортозамещение в сельском хозяйстве оказалось фикцией

С 2014 года чиновники заявляли, что, запретив в ответ на санкции импорт продовольствия из ЕС, Россия сумела практически полностью заместить его продуктами питания собственного производства. Мало того, стала крупнейшим экспортером сельхозпродукции. Но импортозамещение оказалось липовым: техника, запчасти, технологии, средства защиты растений, семена, яйца бройлеров и несушек, даже бычье семя — почти все это завозится из стран НАТО.

В 2007 году, когда один из авторов этих строк беседовал о продовольственной безопасности с руководителем крупного агрохолдинга, тот сказал: «В крайнем случае на картохе проживем». Однако 3 марта 2022 года, спустя семь лет посткрымского импортозамещения, выяснилось, что даже с собственным картофелем у нас проблемы.

Вчера Россельхознадзор смягчил правила ввоза семян, чтобы поддержать производителей. Учитывая фактическую транспортную блокаду страны, ввозить их будет непросто, но важно даже не это. Под угрозой нехватки элементарных продуктов питания чиновники вынуждены признать, что заместившие импорт огурцы и помидоры выращиваются из импортных семян. Обнаружилось также, что отечественный картофель на 80% зависит от зарубежной селекции.

Еды много, но люди недоедают

О том, что санкции благотворно сказались на отечественных сельхозпроизводителях, не говорил в последние годы только ленивый. Фраза «вот что санкции животворящие делают» превратилась в патриотический мем. В самом деле, спустя пять лет после присоединения Крыма, когда была принята Доктрина продовольственной безопасности, Россия стала крупнейшим экспортером не только подсолнечного масла, сахара и пшеницы, но и курятины со свининой.

«По большинству позиций индикаторы Доктрины продбезопасности выполнены или перевыполнены», — заявлял в декабре прошлого года глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. «Среди них, по данным на 2020 год, — мясо и мясная продукция (100,1%), растительное масло (199,7%), рыба и рыбная продукция (160,7%), зерно (165,6%)». И в настоящее время объемы производства продукции АПК «позволяют полноценно покрывать внутренние потребности страны», — цитировала пресс-службу министерства «Независимая газета».

Предметом особой гордости стало животноводство. «О достижениях российской мясной отрасли хорошо известно. Это и полная самообеспеченность по мясу птицы и свинине, и развитие отрасли мясного скотоводства, и завоевание новых рынков сбыта за рубежом», — заявлял осенью руководитель исполкома национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Свиноводство за последние 15 лет действительно построили практически с нуля. По словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, в эту отрасль было инвестировано более $15 млрд. Если в 2013 году Россия была первым импортером свинины в мире и ввозила 1,25 млн тонн этой продукции, то к 2020-му она полностью закрыла внутренний рынок свинины, а сейчас входит в топ-5 мировых ее производителей, производя чуть больше 4 млн тонн — почти столько же, сколько Бразилия.

Предполагалось, что уж для внутреннего потребления сельхозпродукции этого точно хватит. Однако, по данным Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), ни в одном регионе страны россияне не питаются по нормам Минздрава. Нет в их рационе в достаточном количестве мяса, молока, овощей и фруктов.

Беда, по оценке исследователей, не только в скудных доходах россиян, но и в том, что продуктовый ритейл критически зависим от импорта продовольствия и при этом испытывает дефицит в мощностях для хранения и доставки продуктов.

Импортозамещение, состоящее из импорта

На самом деле отечественные сельхозпродукты напоминают автомобиль Lada X-Ray, где 40% компонентов произведены в Румынии, и процессоры «Эльбрус», сделанные на Тайване. Так, инкубационные яйца и живые цыплята для выращивания российских бройлеров и несушек импортные (в 2019 году на долю импорта приходилось до 98% племенного материала). Поставляют их в Россию немецкая Aviagen и американская Cobb-Vantress. Именно эти страны сейчас ввели против РФ санкции, которые формально не затрагивают продовольствие, но не позволяют ни привезти яйца, ни оплатить их.

Этот риск был очевиден давно. «Генетический материал для производства птицы на 100% импортируется, что ставит под удар производство мяса птицы в случае еще большего политического напряжения и дополнительных санкций в этой отрасли», — писала аспирантка РЭУ им. Плеханова Кристина Бостанджян в своем исследовании, опубликованном осенью 2021 года. Но в России пока только планируется создание селекционно-генетических центров по производству различных видов птицы к 2025 году.

Без импорта не обойдется и растениеводство. Доля импортного семенного картофеля на российском рынке, как уже упоминалось, составляет около 80%, а доля поставляемых из-за рубежа семян сахарной свеклы — не менее 97%.

Сахарная свекла, подсолнечник, рапс, кукуруза, соя — практически все овощи в России выращивают из импортных семян гибридов. За три квартала 2021 года в РФ ввезли много семян с высокой урожайностью и плодов для посева стоимостью $180 млн. Основные экспортеры — Франция, Германия, Италия и США, говорится в исследовании Бостанджян.

Продукция отечественных селекционеров уступает по показателям жизнеспособности и урожайности: в России последние 20 лет эта работа не велась. Кроме того, необходимы импортные семена, уборочные комбайны, запчасти к сельхозтехнике и масса специфических компонентов.

Это далеко не все позиции, по которым сельское хозяйство РФ зависит от импорта. Самая большая зависимость — в технике и технологиях.

Семя из стран НАТО

«Современное сельское хозяйство — это небольшое число высококвалифицированных сотрудников, управляющих дорогой техникой, — говорит собеседник «Компании» на аграрном рынке. — Это дроны, это высочайший уровень тракторов, сеялок, веялок. Это фермы с космическим уровнем технологий по кормлению, логистике, удалению навоза. Там импортное практически все, кроме дешевого русского труда и дизтоплива».

Кроме того, высокопродуктивными гибридами по каждому направлению растениеводства и животноводства в мире занимаются от силы 15 центров компетенций. И почти все они по странному совпадению находятся в странах НАТО. Поиск замены потребует времени, неизбежны проблемы с международной логистикой и взаиморасчетами, а сеять надо уже сейчас.

«Импорта в сельском хозяйстве очень много: техника, средства защиты растений, запчасти, технологии, семена, — подтверждает Александр Шипулин, член Общественного совета при Минсельхозе РФ, зампред совета АККОР. — По зерновым ситуация лучше. Например, на Кубани есть институт Лукьяненко, который выращивает много семян, в том числе пшеницы и ячменя, для всей страны. Но многие другие виды растений зависят от поставок семян из-за границы, в частности из США».

Еще одна большая проблема, по словам Шипулина, — зависимость молочного животноводства от поставок семени быков — улучшителей породы. В Краснодарском крае 90% молочных животноводческих хозяйств осеменяют коров американским семенем компаний WWS, Alta Genetics, Genex, Genus, ABS Stgenetics, которое привозят на самолетах. Как решать эту проблему в условиях закрытого неба, пока неясно: Минсельхозтоже был озабочен чем угодно, но только не племенным делом.

Американское семя по качеству хуже отечественного, отмечает Екатерина Буланова, представитель государственного селекционного АО «Московское» в Южном федеральном округе. «Мы работаем по ГОСТу: у нас концентрация — 15 тысяч сперматозоидов на миллилитр, а у США — вдвое меньше, — перечисляет она. — Наши быки свободны от лейкоза, а семя американских быков в силу более мягких требований в США может быть носителем. Но американцы нас задавили маркетингом и подкупом лиц, принимающих решения. Они до такой степени заполонили рынок, что если сейчас захотят, то весь Краснодарский край оставят без семени. А это значит — без молока».

Виктор Ядуха, Анна Орешкина