Скандалы: Кэт провалила задание

Сменившего пол сотрудника ФСБ задержали в метро с американским флагом на рюкзаке

В центре скандала оказался бывший сотрудник ФСБ, ставший знаменитостью из-за смены пола. Девушка Катя, которая еще совсем недавно была молодым мужчиной по имени Александр, задержана в Москве и отправлена под арест. Девушка Катерина раньше была мужчиной и служила в звании офицера в погранслужбе ФСБ. В прошлом году она приехала в Москву из Читы.

В столице она начала новую жизнь: устроилась на работу, ведет блог, где рассказывает о своей трансформации из парня в девушку, и посещает врача, который корректирует прием ею гормональных таблеток. Мечта Кати — работать в индустрии моды и красоты, стать моделью, завести семью.

И вот два дня назад девушка-трансгендер сообщила, что долго не выходила на связь, потому что ее держали в одном из столичных отделений полиции в одиночной камере.

Согласно материалам стражей порядка, которые Катя специально сфотографировала, ее остановили 27 февраля на станции метро «Смоленская». Причиной стало то, что ранее у одной женщины в торговом центре на Ленинградке украли телефон, и якобы Катерина была похожа на похитительницу, описанную потерпевшей: на вид 25-30 лет, рост 170 см… Как следует из протокола, девушку попросили представиться и предъявить документы, но она отказаться это делать, заявив, что она бывший сотрудник ФСБ и что у нее в рюкзаке есть наручники и подслушивающие устройства. Неповиновение стражам порядка, мол, и стало поводом для разбирательств.

Однако у самой Катерины совсем другое объяснение случившемуся:

– Мне вменяют статью 19.3 «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». В протоколе написано, что я якобы отказалась предоставить свои установочные данные. Однако это неправда. Протокол фиктивен, что является служебным подлогом. Все началось из-за флага США на моем рюкзаке. После со мной работали сотрудники центра противодействия экстремизму и пытались выявить политическую подоплеку.

Трансгендерная девушка рассказала, что, увидев на ее рюкзаке американский флаг, полицейские попросили её его снять. Она отказалась это делать, пояснив им, что это исключительно аксессуар фэшн-стиля. Мол, никакой политической подоплеки и иного подтекста ее образ не несет. Катерина уточнила, что и рюкзак ее – американского бренда.

Между тем в рюкзаке Катерины действительно обнаружили наручники, микрофоны, а еще пневматический пистолет. В полиции девушка-трансгендер дала официальное этому объяснение, указав, что микрофоны носит, потому что они ей нужны для записи видео для своего блога, а пистолет и наручники – потому что опасается за свою безопасность.

Как утверждает Катерина, ей поступают угрозы от бывших коллег, а также от неизвестных людей. По ее словам, это связано с тем, что она находится в процессе изменения пола с мужского на женский.

Девушка-трансгендер и раньше признавалась, что до нее доходят слухи, что бывшие товарищи хотят ее «к чему-то привлечь»:

– Наверное, им не нравятся мои выступления. Всю жизнь меня в чем-то обвиняли, обижали, угнетали, и я не понимаю, почему я не достойна счастья? Почему кому-то можно быть счастливым, а мне – нет? Я ведь ничего не пропагандирую – просто рассказываю факты из своей жизни, а мне пытаются ставить палки в колеса…

Накануне Катерина сообщила, что состоялся суд и ее приговорили к пяти суткам ареста. А еще – что она объявляет голодовку.

– Доказательства того, что я ни в чем не виновата, есть. Их полно. Я буду подавать апелляцию и обращаться во все вышестоящие инстанции о нарушениях со стороны сотрудников полиции в моём отношении, служебном подлоге, а также ввиду трансфобных заявлений. Кроме того, я намереваюсь подавать личные иски в отношении тех сотрудников, которые превысили должностные полномочия.

Катерина переживает еще и по другому поводу: из-за случившегося она не смогла попасть на самолет в Питер, куда она собиралась лететь на консультацию к врачу.

Между тем интернет-пользователи разделились на сочувствующих и злорадствующих. Одни язвят, что, поскольку в протоколе она проходит как Александр, ее наверняка посадили в камеру к мужчинам. Другие поддерживают ее и советуют бороться за свои права.

Анна Белова