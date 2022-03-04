 

Под Волновахой сбили очередной российский штурмовик Су-25

04.03.2022, 15:15, Новости дня
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“Воздушно-космические силы Российской Федерации продолжают нести потери. Сегодня в небе над Волновахой подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили очередной вражеский штурмовик Су-25”, – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что оккупантский самолет использовал свое вооружение против жилья мирных граждан и гражданской инфраструктуры.

Также сообщается, что пилот катапультировался, его сейчас разыскивают.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/264528932526859

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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