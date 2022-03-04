Экс-премьер Украины: военная операция спасла Россию от атаки НАТО

Политик заявил, что начало военной операции на Украине спасло Россию от нападения

с применением ядерного оружия со стороны НАТО. По словам Азарова,

альянс планировал нападение со стороны Незалежной, а решение Путина о начале

спецоперации нарушило планы, сообщает канал 360.

“НАТО

планировало развязать третью мировую войну с применением ядерного оружия против

России. Чтобы не допустить третью мировой войны и нападения на Россию с

использованием ядерного оружия, правительство России приняло решение эту

ситуацию купировать и навести в Украине порядок”, – выразил свое

мнение экс-премьер.

Азаров добавил, что президент России принял

такое решение, чтобы спасти миллионы жизней и “буквально на сутки опередил планы Киева и Запада, что

позволило завладеть стратегической инициативой”. Он добавил,

что “истерика” западных стран связана с тем, что у них “все было готово к захвату территории”.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной

спецоперации на Донбассе после признания независимости ДНР и ЛНР. Страны Запада

стали вводить жестки антироссийские санкции. На данный момент состоялись два

этапа переговоров между Россией и Украиной, третий этап готовится.