 

Экс-премьер Украины: военная операция спасла Россию от атаки НАТО

04.03.2022, 14:35, Разное
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Политик заявил, что начало военной операции на Украине спасло Россию от нападения
с применением ядерного оружия со стороны НАТО. По словам Азарова,
альянс планировал нападение со стороны Незалежной, а решение Путина о начале
спецоперации нарушило планы, сообщает канал 360.

“НАТО
планировало развязать третью мировую войну с применением ядерного оружия против
России. Чтобы не допустить третью мировой войны и нападения на Россию с
использованием ядерного оружия, правительство России приняло решение эту
ситуацию купировать и навести в Украине порядок”, – выразил свое
мнение экс-премьер.

Азаров добавил, что президент России принял
такое решение, чтобы спасти миллионы жизней и “буквально на сутки опередил планы Киева и Запада, что
позволило завладеть стратегической инициативой”. Он добавил,
что “истерика” западных стран связана с тем, что у них “все было готово к захвату территории”.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной
спецоперации на Донбассе после признания независимости ДНР и ЛНР. Страны Запада
стали вводить жестки антироссийские санкции. На данный момент состоялись два
этапа переговоров между Россией и Украиной, третий этап готовится.



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