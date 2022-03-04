 

Володин рассказал о рассмотрении новых инициатив по поддержке экономики и граждан

04.03.2022, 14:35, Разное
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“На следующей неделе дополнительно еще соберемся 10 и 11 марта, учитывая, что правительство подготовит второй пакет законодательных инициатив, для того чтобы поддержать экономику и граждан и многие вопросы решить, которые необходимо именно в условиях серьезного вызова, связанного с санкциями”, – заявил Володин.

Он призвал депутатов объединиться и сделать все для преодоления вызовов и поддержки граждан и экономики.

Спикер напомнил о словах президента США Джо Байдена, который сравнил санкции против России с третьей мировой войной.

“Задумайтесь, какие вызовы мы должны с вами преодолеть. И поэтому надо к этому относиться соответственно”, – добавил Володин.

Депутаты 4 марта приняли в первом чтении законопроект, направленный на повышение устойчивости российской экономики и защиту граждан в условиях санкций. Речь идет о кредитных каникулах, дополнительной индексации пенсий, послаблениях для малого и среднего бизнеса и других мерах.

Законопроект расширяет полномочия правительства. Кабмин сможет принимать решения о повышении размера социальной доплаты пенсии и ее дополнительной индексации. Эта мера также касается минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

Граждане и малый и средний бизнес смогут воспользоваться кредитными каникулами в 2022 году. Заемщик получит возможность до 30 сентября 2022 года попросить изменить условия обслуживания потребительного или ипотечного кредита.



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