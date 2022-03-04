5 мифов об эректильной дисфункции



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Миф №1 Мастурбация отрицательно влияет на эректильную функцию

В действительности это не так. Проведено немалое количество исследований на тему мастурбации и ее влияния на мужское здоровье. Большинство работ утверждает об абсолютной безвредности и даже некоторой пользе, которую приносит самоудовлетворение. В частности, мастурбация снижает риск воспаления и рака предстательной железы, который повышается при длительном воздержании.

Миф №2 С возрастом «осечки» неизбежны — после 40 лет потенция серьезно снижается

Нарушение эрекции возможно в любом возрасте. Если человек много курит, любит алкоголь, нерегулярно занимается сексом и мало двигается, то с эректильной дисфункцией он может познакомиться задолго до сорока лет. А другой человек и в семьдесят лет не будет испытывать сложностей в близком общении с женщинами.

Безусловно, с возрастом функции организма постепенно угасают — наши желания становятся не такими интенсивными, а возможности не столь впечатляющими. Но говорить об обязательном снижении потенции после сорока лет неправильно. Только к шестидесяти годам в крови мужчины серьезно снижается уровень тестостерона. От этого гормона зависит интерес человека к сексу и само желание близости.

Проблемы с эрекцией могут быть связаны не с возрастом или каким-то серьезными болезнями, а с самыми простыми физиологическими вещами, которые довольно легко привести в норму.

Например, огромное влияние на количество тестостерона у мужчин оказывает качественный сон. Дело в том, что этот гормон секретируется как раз во время сна. Недосыпы и расстройства сна приводят к снижению уровня тестостерона в сыворотке крови.

Низкие уровни тестостерона у пациентов, лишенных нормального сна, могут приводить к дегенерации эректильной ткани, а там и до развития эректильной дисфункции недалеко.

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Лычагин Андрей

эксперт

Миф №3 Препараты для повышения потенции провоцируют постоянную эрекцию даже без сексуального контакта

На самом деле для того, чтобы препарат подействовал, обязательна сексуальная стимуляция. Лекарство помогает достичь нужного состояния, но не стимулирует спонтанную эрекцию в условиях отсутствия сексуального возбуждения. Кроме того, препараты, повышающие потенцию, очень эффективны, но их использование не избавит от проблемы навсегда.

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Миф №4 Если возникают эректильные нарушения, всему виной заболевания простаты и яичек

Главная функция предстательной железы и яичек — это формирование эякулята (спермы). Патологии этих органов занимают центральное место в вопросах мужского бесплодия, но в проблеме эректильной дисфункции им отведено самое косвенное значение. То есть болезни предстательной железы редко имеют непосредственное отношение к нарушениям эрекции.

Миф №5 Общее здоровье организма никак не влияет на эрекцию

Не бывает такого, чтобы абсолютно здоровый мужчина вдруг стал импотентом. На мужской силе отражается все, что происходит в организме: гормональные сдвиги, нарушение кровотока, сбои в работе нервной системы, психологические проблемы. Считается, что основная причина ухудшения потенции у мужчин до 40 лет кроется в психике, а после — в сосудах.

Чаще всего проблемы возникают из-за нерегулярной половой жизни, особенно после 30 лет. Регулярные занятия сексом не только улучшают качество спермы и увеличивают количество сперматозоидов, но и улучшают потенцию.

Если мужчина регулярно болеет инфекциями, передающимися половым путем, — сифилисом, гонореей, трихомониазом, ВПЧ, генитальным герпесом и другими — он также рискует столкнуться со снижением потенции.

Еще один неблагоприятный фактор — недолеченные или неправильно пролеченные заболевания половых органов: уретрит, простатит, везикулит, орхоэпидидимит, орхит и другие. Это основные причины, но в реальности их гораздо больше, поэтому при возникновении проблем с эрекцией, стоит обратиться к андрологу.

Проблемы с потенцией могут возникнуть из-за слишком сильного психического напряжения или тревоги. Такое состояние может быть вызвано: ⠀

Перфекционизмом . Когда хочется совершить идеальный половой акт.

Тревожностью. Может вытекать из первого пункта или из предыдущих неудачных попыток половых актов.

Излишним самоконтролем. Частая причина у мужчин, которые хотят контролировать свои эмоции перед девушкой.

Лычагин Андрей

эксперт