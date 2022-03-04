 

Бруклину Бекхэму – 23: как его поздравили родители Дэвид и Виктория Бекхэм

04.03.2022, 14:25, Разное
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Ровно 23 года назад, 4 марта 1999 года, футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и певица Виктория Адамс впервые стали родителями. У пары родился мальчик, которого они назвали Бруклином. Сегодня знаменитые родители поздравили сына с днем рождения. Оба поделились с публикой архивными фото из семейного архива, на которых Бруклин совсем еще малыш. 

23 года назад моя жизнь навсегда изменилась – я почувствовала такую любовь, которую невозможно объяснить словами. Бруклин, ты даже не представляешь, как сильно мы тебя любим. С днем рождения, самая добрая и милая душа, – написала Виктория.

С днем рождения моего удивительного мальчика! Мы так сильно тебя любим. Желаю тебе самого удивительного дня, – написала Дэвид.

Также Виктория опубликовала в сторис кадр с уже взрослым именинником.

Виктория Бэкхем с сыном БруклиномДэвид Бекхэм с сыном Бруклином

Всего у Дэвида и Виктории Бекхэм четверо детей. Первенец Бруклин делом своей жизни выбрал фотографию, выпустил одну фотокнигу, а сейчас много времени уделяет кулинарии и даже ведет свой видеоблог о еде. Поклонники молодого человека с нетерпением ждут его свадьбы – Бруклин давно уже сделал предложение руки и сердца своей девушке Николе Пельтц. Средний сын Ромео – футболист и теперь самый богатых из детей. Недавно он подписал многомиллионный рекламный контракт.

Младший Круз в недавнем интервью объявил, что хочет заниматься музыкой, как мама. 17-летний парень впервые стал героем обложки, появившись на первой полосе мартовского номера журнала i-D. Фотосессия Бекхэма младшего повторяет образ Бекхэма-старшего образца 2000 года. Тогда Дэвид, будучи еще полузащитником сборной Англии, снялся в таком же образе и даже позе для обложки журнала Homme Magazine. Автором обеих фотосессий стал известный фотограф Стивен Кляйн. Любимице семьи, самому младшему из детей Бэкхемом Харпер 10 лет и пока что ее главное дело – учиться в школе и радовать родителей.

Дэвид Бекхэм с сыновьямиБруклин Бэкхем с невестой Николой Пельтц



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