«Единая Россия» заверила в защите экономики и граждан от последствий санкций

Правительство вместе с «Единой Россией» обеспечит защиту экономики, бизнеса и граждан от последствий санкций. Утвержденный пакет мер позволит минимизировать эффект санкций для бесперебойной работы российской экономики, сообщила пресс-служба ЕР.

Законопроект позволяет правительству оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию и возникающие риски в разных сферах, сообщил глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин.

В части прямой поддержки граждан речь идет о предоставлении кредитных каникул на шесть месяцев для всех, кто имеет потребительские кредиты, поддержке занятости и рынка труда, а также о дополнительной индексации пенсий.

«Правительство РФ получит дополнительное право, которого у него сегодня нет, осуществлять дополнительную индексацию пенсий в случае необходимости. Напомню, что сегодня по законодательству это происходит один раз в год, только с 1 января. Для того, чтобы оперативно реагировать на ситуацию, правительство получит такое право. Это очень важно», – приводятся его слова на сайте ЕР.

Особое внимание уделено обеспечению лекарствами. Здесь на ближайшие два года вводится право делать закупки у единственного поставщика и ряд других мер, призванных обеспечить наш рынок и наших потребителей лекарственными средствами. Также вводятся дополнительные изменения и послабления при лицензировании производства лекарственных средств.

«Исходим из того, что для тех стран, которые остаются дружественными к РФ, мы сможем создать преференциальные режимы и будут созданы дополнительные мощности по производству лекарств. То есть законопроект не только дает возможность адаптироваться в нынешней ситуации, но и дает возможность дополнительного роста в различных сферах», – отметил глава комитета Госдумы по экономической политике.

Отдельный блок посвящен поддержке малого и среднего бизнеса. Во многом он схож с мерами, принятыми во время пандемии – например, субъекты МСП смогут обратиться за предоставлением им «кредитных каникул». Также предусмотрен мораторий на проверки, указал Топилин.

«Отменяются проверки в малом бизнесе на год, а в ИТ-секторе, который сегодня тоже находится в определенном напряжении – до конца 2024 года», – рассказал он, напомнив, что Президентом РФ Владимиром Путиным подписан специальный указ по поддержке этого сектора», – напомнил он.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (Амельченкова) обратила внимание, что в аналогичной поддержке нуждаются и некоммерческие организации, чтобы они могли сосредоточиться на оказании помощи людям.

Статс-секретарь – замминистра экономического развития Алексей Херсонцев с ней согласился, указав, что предложенный законопроект – лишь первый пакет мер, за которым последуют еще.

В экономической части пакета Топилин выделил меры поддержки строительного комплекса, где упрощаются процедуры по изменению проектно-сметной документации (ПСД) и разрешительных документов. Прежде всего для того, чтобы заместить материалы иностранных производителей из недружественных государств на российского производителя.

«В этих случаях оперативно, без дополнительных барьеров и ограничений, будут производиться экспертизы. Стройка будет тем самым поддержана», – отметил Топилин.

Кроме того, правительство, регионы и муниципалитеты смогут в случае форс-мажорных обстоятельств вносить изменения в существенные условия уже заключенных контрактов по госзакупкам. Такая мера будет действовать в этом году.