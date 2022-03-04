Лукашенко сообщил о разговоре с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 4 марта разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Конфликт на Украине сегодня начался, а завтра закончится, каким бы он тяжелым ни был, а вот та гибридная война, которая развернута против Белоруссии, особенно санкционная война в экономике и финансах, – это надолго. Они уцепились в нас железобетонно, о чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили», – передает ТАСС слова Лукашенко.

Во время выступления на торжественной церемонии подписания решения республиканского референдума, он обратил внимание, что против Белоруссии идет гибридная война. Лукашенко добавил, что она не легче, чем сейчас конфликт на Украине.

Напомним, ЕС ввел несколько пакетов санкций против России, а также отдельно – против Белоруссии, в черном списке оказались 183 физлица и 26 организаций. Европейским предприятиям запрещено сотрудничать с юридическими лицами из списка. В настоящее время ЕС разрабатывает очередной санкционный пакет против Белоруссии.