Новый способ реакции на сообщения будет добавлен в WhatsApp

Стало известно, что скоро пользователи мессенджера смогут по-новому реагировать на сообщения собеседника. На данный момент создатели платформы разрабатывают новую функцию.

Реакции будут доступны в отдельном меню, в котором расположены смайлики. Открыть раздел можно будет, нажав на стрелку в правом углу полученного сообщения. Такая же функция появится на ПК-версии мессенджера. В стандартном способе рядом с сообщением собеседника находится кнопка «реакция», кликнув на которую вам откроется панель с возможными эмодзи.

Оба способа (и классический, и обновленный) пока доступны только для тестеров. Пользователи смогут ознакомиться с нововведением после следующего обновления приложения.