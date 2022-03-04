 

Новый способ реакции на сообщения будет добавлен в WhatsApp

04.03.2022, 14:15, Новости дня
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Стало известно, что скоро пользователи мессенджера смогут по-новому реагировать на сообщения собеседника. На данный момент создатели платформы разрабатывают новую функцию.

Реакции будут доступны в отдельном меню, в котором расположены смайлики. Открыть раздел можно будет, нажав на стрелку в правом углу полученного сообщения. Такая же функция появится на ПК-версии мессенджера. В стандартном способе рядом с сообщением собеседника находится кнопка «реакция», кликнув на которую вам откроется панель с возможными эмодзи.

Оба способа (и классический, и обновленный) пока доступны только для тестеров. Пользователи смогут ознакомиться с нововведением после следующего обновления приложения.



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