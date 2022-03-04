Twitch покидает всё больше и больше сотрудников

Ситуация не улучшилась и в 2022 году: за первые месяцы со своих постов ушло уже шесть руководителей. Причиной такого оттока кадров стали внутренние разногласия в команде.

Владельцы компании считают, что увольнения могут продолжиться. Это связано с обновлениями в системе: Twitch теперь концентрирует внимание исключительно на монетизации стримеров, не обращая внимания на пожелания и советы сотрудников. Источник также отмечает, что платформа утратила связь с аудиторией, поэтому всё меньше людей хотят там работать.

Бывший работник компании считает, что руководство Twitch пошло по неверному пути развития. Владельцы собирали команду из людей, трудящихся в крупных корпорациях. Они вообще не были заинтересованы в играх или стриминге, поэтому полной отдачи не было. На данный момент в компании работает около 1800 сотрудников.